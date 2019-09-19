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NBA／柯瑞表態參戰奧運 放眼生涯第三座MVP

2019-09-19 08:53聯合報 記者劉肇育╱即時報導

繼隊友格林（Draymond Green）與波特蘭拓荒者主控里拉德（Damian Lillard）先後表態將參加明年東京奧運後，金州勇士射手柯瑞（Stephen Curry）也宣布將願意在明年披上美國男籃戰袍出征，完成首度參加奧運的個人夢想。

美國隊今年在世界盃以隊史最差的第七名成績作收，明年東京奧運的「雪恥之旅」勢在必行，而在美國隊兵敗中國大陸後，有不少球星對於明年奧運是否參賽發表個人意見，其中柯瑞就成為格林和里拉德後，第三位表態願意參賽的球員。

「當然，這本來就在我的計劃中，希望一切能夠順利，不要被任何傷病或其他因素影響。」柯瑞在被問到是否有意再披美國隊戰袍時說：「我肯定是想參加奧運的，因為過去我從沒有打過奧運，只參加了兩次的世界盃冠軍隊伍，但奧運一直都是我夢想的經歷。」

雖然今年世界盃慘敗收場，但柯瑞強調，只要美國隊能把最好的球員都號召入隊，他們仍舊能保持優勢，「我們仍是最好的，如果我們得到那些應該加入的人首肯，並且在奧運會中全力以赴，我想明年就有機會看到這樣的畫面。」

柯瑞也談到了今年夏天球隊的異動，其中包括杜蘭特（Kevin Durant）離隊、羅素加入（DAngelo Russell）和湯普森（Klay Thompson）可能因傷缺席大半賽季，不過柯瑞坦言這樣的改變對他來有壓力，但他也希望自己能拿下生涯第三座MVP以及總冠軍，「我知道我可能有些比賽要打上48分鐘，但我們的目標依舊是總冠軍。」

柯瑞格林里拉德

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