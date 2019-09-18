親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊轉賣樂天
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

蔡英文論文讀後感／徐永泰：為何外殼燙金 內頁像傳真紙

【完整提名名單】2020立委選舉 看藍綠各選區對決戰將

運動筆記真正的考驗是最後的500公尺 - 2019 SEIKO城市路跑賽深度紀錄 2019 The North Face城市開練
健行筆記【台北士林】秋雨甫過烈日灼身．小油坑登七星山觀音山/楓櫃斗湖步道
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (上)焦點球員- Ricky Rubio & Marc Gasol (9月15日)

NBA／康特背書 海瓦德夠格打明星賽

2019-09-18 18:11聯合報 記者曾思儒╱即時報導

華克（左）與康特（右）今夏加入塞爾蒂克。 美聯社
華克（左）與康特（右）今夏加入塞爾蒂克。 美聯社
分享
塞爾蒂克隊中鋒康特（Enes Kanter）雖加入新環境，但有老友海瓦德（Gordon Hayward）作伴，他美國時間周二早上就和海瓦德一起訓練，他還透露就自己觀察，好友已經幾乎擺脫兩年前的嚴重腳踝傷勢，可以把入選明星賽當新賽季目標之一。

「海瓦德絕對可以開始放眼明星賽了。」康特接受波士頓《NBC Sports》訪問時提到，好友雖受過嚴重傷勢，但就訓練內容來看，已經完全沒有問題，「我才剛和他對抗過，他看起來棒極了，狀態非常好，很有自信。」

康特和海瓦德曾在爵士隊當了超過3季的隊友，當海瓦德2016到17球季入選明星賽，康特還在場邊有個好位置，土耳其中鋒說：「我知道這傢伙，我知道他多得認真，他多求知若渴，讓隊友如何變更好，我非常幫他興奮，他絕對該放眼全明星賽。」

海瓦德2017年從爵士轉戰塞爾蒂克，但披上綠衫軍戰袍的第一戰左腳就嚴重受傷，整季直接報銷；剛結束的2018到19季賽，他季後賽第一輪對上溜馬隊表現出色，但東區四強賽碰公鹿隊打得掙扎，最終球隊在先勝1場下遭公鹿連勝4場翻盤。

今年夏天，海瓦德泰半時間都在波士頓為新球季準備，他幾乎每個早上都和球隊教練團一起訓練，綠衫軍教頭史蒂文斯（Brad Stevens）也曾提到，海瓦德今年比多數塞爾蒂克球員花更多時間在訓練上；康特今年夏天也沒閒著，他已舉辦49場籃球訓練營，預計這個月會在波士頓舉辦第50場。

康特提到，海瓦德整個夏天都很努力，「就像我說過的，他是名非常、非常好的球員，但信心因為傷勢受影響，我想去年對他有點辛苦，但我相信今年，我看到他的樣子很強壯，狀態真的很好，也很享受在這裡的時光。」

海瓦德塞爾蒂克

相關新聞

NBA／談離開勇士原因 杜蘭特：從未完全被接受

2019-09-18 14:22

NBA／柯瑞高球賽饒舌 美媒：里拉德比較優

2019-09-18 16:33

NBA／德佬、奈許重遊美航中心 鬥嘴兼秀腳下功夫

2019-09-18 14:15

NBA／獨行俠首冠成員 瘋狂射手泰瑞重返達拉斯

2019-09-18 10:27

NBA／不當自耕農了 03梯榜眼加入塞爾維亞聯賽

2019-09-18 08:58

NBA／湖人衝擊總冠軍 美媒列出三大關鍵

2019-09-17 19:00

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

詹皇、朗多加魔獸 湖人是否會出現頭帶大軍？

2019-09-05 07:00

美國男籃熱身賽輸澳洲 三大致命危機浮現

2019-08-27 07:00

勇士最艱辛的一次開季 考驗柯瑞獨自帶隊能力

2019-08-23 07:00

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

NBA電玩都有女籃了 場上何時會有女總教練？

2019-08-21 07:00

陣容比2004年還要更弱 美國男籃會完蛋嗎？

2019-08-20 07:00

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34
看更多

熱門文章

中職／Lamigo桃猿賣給樂天？ 日媒：交涉順利

2019-09-18 10:00

中職／樂天收購猿 領隊劉玠廷：19日記者會說明

2019-09-18 10:30

MLB／染指未成年少女入獄 海盜終結者生涯完了

2019-09-18 09:52

NBA／不當自耕農了 03梯榜眼加入塞爾維亞聯賽

2019-09-18 08:58

紅襪提前炒掉總管 糟蹋人才且放棄太早

2019-09-18 07:00

中職／桃猿只賣3億？ 傳樂天將以合資入主

2019-09-18 12:13

NBA／湖人衝擊總冠軍 美媒列出三大關鍵

2019-09-17 19:00

大陸羽賽／32分鐘速勝謝抒芽 戴資穎首戰過關

2019-09-18 12:27

世籃賽／西班牙最老冠軍隊 史柯拉淘汰賽得分王

2019-09-18 09:53

NBA／談離開勇士原因 杜蘭特：從未完全被接受

2019-09-18 14:22

世籃賽／美國隊失利 籃協主席：沒傷病就奪冠

2019-09-18 11:37

中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機

2019-09-18 07:00

NBA／德佬、奈許重遊美航中心 鬥嘴兼秀腳下功夫

2019-09-18 14:15

中職／買猿隊推廣行動支付？ 樂天的最佳行銷

2019-09-18 11:26

台大生達國光獎勵卻得不到 泳協延宕損選手權益

2019-09-18 16:20

世籃賽／02年後第一次 最佳5人美國隊全軍覆沒

2019-09-18 17:10

NBA／獨行俠首冠成員 瘋狂射手泰瑞重返達拉斯

2019-09-18 10:27

世籃賽／39歲殺翻列強 史柯拉傳獲西甲皇馬親睞

2019-09-18 11:05

中職／張志豪第24轟致勝 兄弟穩居下半季龍頭

2019-09-17 22:14

中職／樂天隊年薪破30億日圓 投資猿隊算輕鬆

2019-09-18 16:17

中職／張志豪全壘打超越鷹俠 生涯121轟史上第11

2019-09-17 23:01

中職／桃猿轉賣樂天 鄭文燦：盼與市府緊密合作

2019-09-18 10:20

中職／彭政閔魅力無法擋 兄弟唯一票房成長球隊

2019-09-17 19:06

MLB／藍鳥小畢吉歐完全打擊 史上第二對父子檔

2019-09-18 13:15

中職／張志豪拚全壘打王：有機會但也要運氣

2019-09-17 23:55

大陸羽賽／延續台北奪冠氣勢 周天成速闖關

2019-09-18 14:29

MLB／續累積塞揚分數 韋蘭德19勝獨居勝投王

2019-09-18 14:12

恰是傳奇4／錯過旅外 讓彭政閔成超級人氣王

2019-09-18 10:53

泛太平洋女網／謝淑薇再扮「球后殺手」過首輪

2019-09-18 00:09

MLB／海盜遭水手完封 王維中後援0.2局賞1K

2019-09-18 13:26

中職／樂天接手桃猿有譜 第三隊與金融業相關

2019-09-18 12:55

MLB／單場連飆8K破小熊隊史 達比修還是贏不了

2019-09-18 16:22

MLB／死忠白襪鐵粉 112歲生日首度進球場圓夢

2019-09-17 18:48

大陸羽賽／王子維不再一輪遊 開胡後看到問題

2019-09-18 00:04

中職／《證明自己》預購即再版 恰恰揭書名構想

2019-09-18 09:03

女網／WTA年終賽 瑞士公主任大使

2019-09-17 21:32

MLB／今日戰績表 塞佛里諾復出首戰未勝投洋基仍奪第99勝

2019-09-18 13:56

桌球亞錦賽／中華女桌隊不敵日本 無緣爭金

2019-09-18 00:13

中職／彭政閔新書上市 品味恰恰棒球心裡話

2019-09-18 08:19

桌球亞錦賽／不敵韓流 中華男桌連5屆收銅牌

2019-09-18 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top