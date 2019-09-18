NBA／康特背書 海瓦德夠格打明星賽

2019-09-18 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



華克（左）與康特（右）今夏加入塞爾蒂克。 美聯社 分享 facebook 塞爾蒂克隊中鋒康特（Enes Kanter）雖加入新環境，但有老友海瓦德（Gordon Hayward）作伴，他美國時間周二早上就和海瓦德一起訓練，他還透露就自己觀察，好友已經幾乎擺脫兩年前的嚴重腳踝傷勢，可以把入選明星賽當新賽季目標之一。

「海瓦德絕對可以開始放眼明星賽了。」康特接受波士頓《NBC Sports》訪問時提到，好友雖受過嚴重傷勢，但就訓練內容來看，已經完全沒有問題，「我才剛和他對抗過，他看起來棒極了，狀態非常好，很有自信。」

康特和海瓦德曾在爵士隊當了超過3季的隊友，當海瓦德2016到17球季入選明星賽，康特還在場邊有個好位置，土耳其中鋒說：「我知道這傢伙，我知道他多得認真，他多求知若渴，讓隊友如何變更好，我非常幫他興奮，他絕對該放眼全明星賽。」

海瓦德2017年從爵士轉戰塞爾蒂克，但披上綠衫軍戰袍的第一戰左腳就嚴重受傷，整季直接報銷；剛結束的2018到19季賽，他季後賽第一輪對上溜馬隊表現出色，但東區四強賽碰公鹿隊打得掙扎，最終球隊在先勝1場下遭公鹿連勝4場翻盤。

今年夏天，海瓦德泰半時間都在波士頓為新球季準備，他幾乎每個早上都和球隊教練團一起訓練，綠衫軍教頭史蒂文斯（Brad Stevens）也曾提到，海瓦德今年比多數塞爾蒂克球員花更多時間在訓練上；康特今年夏天也沒閒著，他已舉辦49場籃球訓練營，預計這個月會在波士頓舉辦第50場。

康特提到，海瓦德整個夏天都很努力，「就像我說過的，他是名非常、非常好的球員，但信心因為傷勢受影響，我想去年對他有點辛苦，但我相信今年，我看到他的樣子很強壯，狀態真的很好，也很享受在這裡的時光。」