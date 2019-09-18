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NBA／談離開勇士原因 杜蘭特：從未完全被接受

2019-09-18 14:22世界日報 編譯組／綜合報導

杜蘭特談離開勇士原因，我沒有被當地球迷完全接受。 美聯社
杜蘭特談離開勇士原因，我沒有被當地球迷完全接受。 美聯社
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華爾街日報雜誌（Wall Street Journal Magazine）10日刊出曾是金州勇士隊主將的杜蘭特（Kevin Durant）專訪，終於「套出」他離開勇士隊真正原因是「從未完全被接受」。這篇冗長報導也透露杜蘭特對NBA耳語「機器」的痛恨，為何不再造訪舊金山灣區以及戰袍背號從35號改成7號，是為尊崇上帝創造天地後第七天休息。

小說家出身的華爾街日報記者莫林傑（J.R. Moehringer）寫說：「杜蘭特痛恨大家老是想揣測他的心理狀態，這也是他痛恨NBA的另一原因。」莫林傑說，杜蘭特從離開奧克拉荷馬市雷霆隊的慘痛經驗學到，NBA最大的狗屎（shit）就是幕後的「機器」（the machine）。

杜蘭特所謂的機器是指一個龐大但看不到的耳語製造機，專門造謠生事，唯恐天下不亂。例如他最受不了的一件事就是大家老愛問他「快不快樂」？杜蘭特說，看在上帝的分上，求大家別再問「你現在高興了嗎？」杜蘭特說，這種問題根本無法回答。不管他的答案是什麼都會有人不高興，搞到自己也不高興。

當杜蘭特宣布加盟布魯克林網隊後，連續兩天「機器」立即傳出勇士隊內部爆料，杜蘭特即使拿到兩枚總冠軍戒指，在勇士隊仍然悶悶不樂。他們說：「這傢伙永遠不滿足。」

杜蘭特對此種說法表示大錯特錯，他在獲得第一個總冠軍時就已經高興到不行。他說：「那個夏天是我人生中最興奮的時光，每天醒來都對自已感到很滿意，覺得生命很美好。」

對於外傳杜蘭特離開勇士隊的導火線是2018年11月他與隊友格林（Draymond Green）在球場公開發生爭執，他對此種說法嗤之以鼻。當時杜蘭特批評格林不傳球給他，格林大罵杜蘭特是婊子（bitch）。杜蘭特說，當時確實吵得很兇。但事情過去就算了，兩人從未因此產生心結。

杜蘭特說，當他加盟勇士隊時，「我希望成為團隊一分子，希望與他們成為一家人，我也肯定感到已被他們接受，然而我卻永遠無法成為他們的一份子。柯瑞（Stephen Curry）是被選秀入隊，伊古達拉（Andre Iguodala）拿下第一個總冠軍，湯普森（Klay Thompson）與格林也都是被選秀入隊。」而他自己早已獲選MVP與得分王，使他不可能完全融入勇士隊。

杜蘭特說，隨著時間過去，「我開始認清，我與其他隊友就是不一樣。而且媒體也是用KD與勇士隊來看待，所以就好像在那裡沒有人可以完全接受我。」

從純打球觀點看，杜蘭特認為勇士隊的戰法已經遇到瓶頸。季後賽前兩輪勇士隊還可依賴團隊戰法出線，但最後兩輪對手更難對付。因此不能只靠團隊戰，必須加入個人戰。自己在這種時候在運球、走位、空手切入都會創出新動作，他希望加入另一支可以讓他在季賽就可即興發揮的球隊。

杜蘭特還爆出一件事，他從6月受傷後就再也沒回舊金山灣區，他也無意再回去。他的手下幫他清理舊金山公寓，把家具與MVP獎杯打包搬走。

杜蘭特這樣不告而別，是因為受到上次離開雷霆隊的教訓。杜蘭特說：「人們跑到我住的地方，在賣屋招牌噴漆。他們在我房子前面拍影片、燒我的球衣、用各種難聽的話罵我。」

2017年2月，杜蘭特第一次回奧克拉荷馬市賽球。他一走進體育館就被粉絲罵到臭頭，雷霆隊職員也拒不與他說話。杜蘭特感到驚訝，只因離隊就恨成這樣？

杜蘭特的母親最感震驚的是看到影片，一名粉絲對杜蘭特的35號戰袍開槍。杜蘭特全家曾定居奧克拉荷馬市，還為風災捐出100萬元，粉絲這樣對待使他決定與奧克拉荷馬市恩斷義絕。自從離開雷霆隊，杜蘭特與他們連招呼都不打。

身為虔誠基督徒，杜蘭特根據聖經為網隊戰袍背號選擇7號。因為上帝創造天地後，在第七天休息。他下一步打算成家，不排除生五個小孩。不過眼下一大難關是誰願做他老婆 ？他沒想到打球生活會這麼複雜。

杜蘭特勇士格林

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