NBA／獨行俠首冠成員 瘋狂射手泰瑞重返達拉斯

2019-09-18 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



前年度最佳第六人泰瑞重返達拉斯擔任管理職。 截圖自獨行俠官方推特 分享 facebook

曾在2011年幫助達拉斯獨行俠（當時名為小牛）拿下隊史首座總冠軍的前年度最佳第六人泰瑞（Jason Terry），今天獲得獨行俠發展聯盟德州傳奇隊聘任為球團總經理特助，讓過去曾在此地享有榮光的泰瑞直言，能重返達拉斯，讓他相當期待。

曾拿下過NCAA與NBA雙料冠軍的泰瑞，球員生涯效力過老鷹、獨行俠、塞爾蒂克、籃網、火箭與公鹿，在2009年時他曾以單季平均19.6分的表現拿下年度最佳第六人獎，而他生涯19個賽季累積投進2282顆三分球更排名史上第五名。

不過泰瑞的生涯最大成就則是在2011年時幫助獨行俠拿下隊史首座總冠軍，在當年季後賽他平均得分17.5分、三分球命中率4成42、投籃命中率4成78，成為諾維茨基（Dirk Nowitzki）外，小牛最重要的得分點。

儘管在去年結束與公鹿的合作關係後，泰瑞未再獲得其他球隊提供合約，不過今天德州傳奇宣布將聘請泰瑞擔任總經理特助，不僅將負責球團行政工作，還將協助隊上球員成長，傳奇隊總裁法瑪（Malcolm Farmer）說：「我們很開心泰瑞的加入，他的資歷是不可言喻的，我們希望他把這些籃球技能、職業道德帶到球隊中，這對我們來說將會是非常寶貴的資產。」

泰瑞則強調，能夠回到達拉斯展開球團任職生涯對他來說是一件非常棒的事情，「我曾在達拉斯待了很多年，這邊就像是我的家，能以這種方式和球隊合作是令人開心的，我已經感到迫不及待。」