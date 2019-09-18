NBA／不當自耕農了 03梯榜眼加入塞爾維亞聯賽

2019-09-18 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



曾被批評是2003年選秀黃金梯最讓人失望的球員，前NBA中鋒米立西奇（Darko Milicic）在2012年結束NBA生涯後，兩年前一度回到家鄉當起「自耕農」，不過今天傳出他不僅恢復籃球訓練，還將加入塞爾維亞次級聯賽重返球場，希望藉由年輕時的失敗經驗來幫助其他球員成長。

米立西奇在2003年投入NBA黃金世代選秀會，並在詹姆斯（LeBron James）之後、安東尼（Carmelo Anthony）之前獲選，不過在頂著榜眼光環加入活塞後，米立西奇並未好好利用自己的天賦，甚至還在練球前喝得酩酊大醉，糟糕的訓練態度讓他並未獲得教練信任以及太多發揮空間，導致米立西奇在聯盟中載浮載沉，最終在2012年加入塞爾蒂克後，僅代表球隊出賽一場就遭釋出，並在隔年一月宣布從NBA退役。

結束在NBA的糟糕生涯後，米立西奇一度轉戰綜合格鬥賽場，並在2017年3月回到家鄉塞爾維亞買下一大片土地當起自耕農，並直言自己在NBA生涯的開端就因為錯誤的心態導致發展並不順遂，坦然面對失敗。

不過根據波士尼亞媒體報導，今年34歲的米立西奇將在塞爾維亞次級聯賽中重拾球員身份，並希望藉由自身經驗來幫助球隊中的年輕球員，他說：「我很開心能幫助年輕球員成長，當然我們也會盡最大努力爭取最好成績。」