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NBA／雙人組合當道 布萊恩：體系、綠葉更重要

2019-09-17 11:16聯合報 記者劉肇育╱即時報導

新賽季雙巨頭當道，過去曾與歐尼爾(右)共創紫金王朝的布萊恩(左)也對此發表看法。...
新賽季雙巨頭當道，過去曾與歐尼爾(右)共創紫金王朝的布萊恩(左)也對此發表看法。 歐新社
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在歷經過去幾年的「三巨頭」時代後，NBA新賽季將擁有不少球隊將以「雙巨頭」的陣容出戰，而過去曾與歐尼爾（Shaquille O’Neal）聯手幫助洛杉磯湖人完成三連霸的布萊恩（Kobe Bryant）近日也談到了雙巨頭合作的要素，不過他認為球隊能否成功，決定因素仍在於體系以及與角色球員的搭配。

NBA新賽季「雙巨頭」當道，包括湖人詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis），快艇雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George），籃網杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving），火箭哈登（James Harden）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）以及已經合作多時的勇士柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson），拓荒者里拉德（Damian Lillard）、麥凱倫（CJ McCollum），76人安比德（Joel Embiid）、西蒙斯（Ben Simmons）等。

不過身為過去20年來最成功的雙人組合代表，「歐布連線」的布萊恩在近日受訪時表示，強大的雙人組合並不會是球隊能否成功的關鍵，而是在於體系的運作是否順暢以及與角色球員的搭配能否有好的化學效應，「你可以把那些星光熠熠的名字擺在一起，然後看他們是否能一起打球，不過最重要的是你把他們放在什麼樣的體系內，以及如何讓這套體系影響其他球員。」

儘管過去與歐尼爾合作時發生過不少摩擦，但「歐布連線」仍舊帶領湖人完成三連霸，而當時湖人陣中不乏優異的綠葉球員輔助，包括費雪（Derek Fisher）、福克斯（Rick Fox）、霍瑞（Robert Horry）、喬治（Devean George）等，搭配上「禪師」傑克森（Phil Jackson）的三角戰術，都是湖人能完成三連霸不可或缺的要素。

湖人喬治歐尼爾

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