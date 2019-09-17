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NBA／八隊擁奪冠實力 火箭：我們會強至少四年

2019-09-17 10:01聯合報 記者劉肇育╱即時報導

哈登(右)一點也不擔心無法與衛少(左)配合。 截圖自火箭官方推特
哈登(右)一點也不擔心無法與衛少(左)配合。 截圖自火箭官方推特
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火箭組成雙MVP陣容，哈登與衛少至少都還有4年合約在身。 截圖自火箭官方推特
火箭組成雙MVP陣容，哈登與衛少至少都還有4年合約在身。 截圖自火箭官方推特
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NBA今年季後各隊展開激烈的軍備競賽，不少球隊都將在新賽季擁有至少「雙巨頭」的強力陣容，其中包括休士頓火箭在成功交易來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）更備受期待，不過火箭老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）認為，相較於過去幾個賽季只需要專心面對金州勇士，新賽季至少有八支球隊具有爭冠實力。

在今年總冠軍賽暴龍爆冷擊敗傷兵累累的勇士後，季後各隊也大手筆展開補強，其中在西區季後賽第二輪遭到勇士淘汰出局的火箭，也選擇將主控保羅（Chris Paul）交易到雷霆換回衛斯特布魯克，並簽下老將錢德勒（Tyson Chandler）、射手麥克藍莫（Ben McLemore）等人，放眼新賽季在西區突圍。

但火箭老闆費爾提塔表示，不少球隊補強都大有所獲，他們想要奪冠的阻礙也愈來愈多，「在某種程度上來說，之前你只需要擔心勇士的局面其實也不錯，因為從現在起，我們要擔心的球隊除了勇士，還包括快艇、湖人、爵士、金塊與拓荒者等。」

費爾提塔還說，除了西區外，包括籃網補進了杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving），華克（Kemba Walker）加入塞爾蒂克、巴特勒（Jimmy Butler）前往熱火都讓球隊戰力提升不少，「這樣的事情在之前從未發生過，這會是個令人興奮的賽季，因為至少會有八支球隊擁有爭冠實力。」

不過對於火箭組成了進攻火力最強大的雙人組合，費爾提塔同樣對於新賽季抱持樂觀態度，「我們以前就是一支頂級的快攻球隊，但近幾年有點慢下來了，不過哈登與衛斯特布魯克已經相識多年，他們可以像兄弟一樣交流，而不會是誰來領導誰這種關係，他們的合約都還有四年，我認為我們在接下來四個賽季都會很有競爭力。」

勇士衛斯特布魯克塞爾蒂克

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