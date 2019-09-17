NBA／魔術執行三小將選擇權 盼狀元佛爾茲再起

2019-09-17 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



奧蘭多魔術在今天宣布將執行包括2017年選秀狀元佛爾茲、優質長人艾薩克、班霸的未來球隊選擇權。 截圖自魔術官方推特 分享 facebook

奧蘭多魔術在今天宣布將執行包括2017年選秀狀元佛爾茲（Markelle Fultz）、優質長人艾薩克（Jonathan Isaac）、班霸（Mo Bamba）的未來球隊選擇權，希望藉助這三名近三年選秀潛力球員的成長，幫助魔術延續闖進季後賽的氣勢。

因為肩膀傷勢問題，佛爾茲在進入聯盟前兩個賽季合計出賽33場，繳出平均7.7分3.4助攻的不如預期數據，不過今年二月魔術仍選擇用西蒙斯（Jonathon Simmons）與兩個選秀權與76人換來佛爾茲，並且決定讓他在剩下賽季中休戰調整，展現對高度期待。

而今天魔術官方也宣布將執行佛爾茲與艾薩克、班霸三人的2020-21賽季球隊選項，其中佛爾茲該賽季的合約價值為1230萬美元，魔術籃球事務總裁威爾特曼（Jeff Weltman）說：「班霸、佛爾茲與艾薩克都展現出強烈的職業道德精神，同時也在練習時表現出對於球隊的價值，作為魔術家族的一員，我們都很期待他們一起創造激勵人心的未來。」

根據聯盟消息人士指出，佛爾茲過去幾個月在魔術球員培養部門人員陪同下，一直努力的在訓練、調整狀態，不過截至目前為止魔術球團仍尚未公布對於他的進一步計畫，包括是否會讓他在新賽季的季前訓練營登場。

相較之下，班霸與艾薩克過去兩個球季已站穩在魔術陣中的地位，其中2017年選秀第六順位加入的艾薩克上賽季代表魔術出賽75場、先發64場，繳出平均9.6分5.5籃板1.3阻攻，班霸則是在菜鳥球季代表魔術出賽47場，繳出平均6.2分5籃板1.4阻攻數據，目前都還不到22歲的三人如能持續進步，對於魔術來說將成為重大資產。