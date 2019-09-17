獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

達拉斯獨行俠上季戰績33勝49敗，西區第14(倒數第二)，新賽季在西區軍備競賽+球星成堆抱團趨勢下，獨行俠能創造多大可能和驚奇？

獨行俠是目前NBA最典型由「國際軍團」組成雙巨頭球隊代表，20歲菜鳥控球唐西奇(斯洛伐尼亞)被視為未來聯盟一線球星，菜鳥球季就打出21.2分、7.8籃板、6助攻，這張數據成績完全是「恐怖詹姆斯」規格，史上排得上名的超級新人。

220公分中鋒波爾辛吉斯(拉脫維亞)24歲，2018年2月左膝前十字韌性撕裂迄手術今還沒有正式復出，從最近獨行俠季前訓練傳出來小道消息可以預見，新賽季波爾辛吉斯將會健康出賽，跟唐西奇組成獨行俠雙巨頭。

獨行俠在新球季將出現波爾辛吉斯(左)與唐西奇(右)兩大東歐全能好手的組合，由諾維茨基背書保證會很精彩！ 2018-19 Panini Contender 球員卡 分享 facebook

過去一個月一直跟波爾辛吉斯一起訓練的獨行俠中前鋒鮑威爾透露，「波爾辛吉斯每個位置都能投籃，他有220公分高，投籃出手根本難以阻擋，幾乎完全恢復健康，令人非常興奮」。唐西奇今年夏天策略減重將近9公斤(近20磅)，體型更均勻，活動力和機動性、速度都更快，為了提速增加身體對抗性，提升爆發力，唐西奇瘦身計畫從身材和臉型都已經看見成效。獨行俠需要一個健康賽季，只要國際雙巨頭都很健康出賽合體，開始磨合建立默契，一切都有可能。

在競爭激烈強敵環伺西區，獨行俠10人主要輪換陣容有四名主力是新加入，他們是波爾辛吉斯，後衛柯瑞、萊特，以及巨人中鋒馬揚諾維奇，獨行俠確實需要一到兩個賽季重新建立默契口團隊，同時找齊配角和角色球員。

獨行俠新中鋒馬揚諾維奇(左)來自塞爾維亞，在「悍衛任務3」中被基努李維很辛苦地用書殺死。實際上他身高221公分，可是個狠角色喔！ 美聯社 分享 facebook

新賽季獨行俠想要打進季後賽有其難度，但今年球季獨行俠只要保持健康，唐西奇成長為更穩定的領袖和帶隊球星，獨行俠今年夏天三名新加入獨行俠成員各有功能性和即戰力，能幫助獨行俠在西區興風作浪，創造更多可能。

小柯瑞的出色外線和三分球是最好的支援，他能馬上解決獨行俠後場老化問題。萊特是一名全能後衛，他簡直就是獨行俠場上另一個全能唐西奇，未來萊特+唐西奇同時上場，這兩名身高在195-200公分之間控球後衛，獨行俠有足夠打小球+跑轟的本錢，可以創造更多錯位優勢和進攻、投籃空間。

小柯瑞(右)昨天剛結婚，娶的是快艇總教練瑞佛斯的女兒。他的實力雖然比不上他哥(左)，但投籃準度真得很不錯，在隊上一堆長人的掩護下，他的出手機會可能會增加不少。 歐新社資料照片 分享 facebook

巨人中鋒馬揚諾維奇有其特殊功能性和作用，他的上場時間不會太多，大約就在15-20分鐘，他的作用就是悍衛禁區、保護籃板、扮演奇兵、改變比賽節奏，最重要是補波爾辛吉斯不足和上場時間，減少波爾辛吉斯上場時間和禁區負擔。

獨行俠老闆庫班今夏非常低調，因為他知道獨行俠還需要時間，至少一季，最多兩季，唐西奇+波爾辛吉斯+萊特+小柯瑞就能建構出一支具備相當競爭力季後賽球隊，其中最關鍵當然就是波爾辛吉斯的健康復出。在波爾辛吉斯尚未確定完美健康復出之前，獨行俠未來和季後賽競爭力仍是未知數。

波爾辛吉斯在尼克的第三季時，平均得分已經衝上22.7分，如果他的傷勢能完全復原，獨行俠新球季實在讓人期待。 美聯社資料照 分享 facebook

獨行俠現在已經重新組建一支年輕、有未來性，未來4-5年擁有核心靈魂和作戰主軸的球隊，獨行俠等待的就是年輕球員成熟成長，團隊攻防默契成型，再逐步搭上合適角色球員，最慢下一季獨行俠就能在西區成為一大威脅。

獨行俠代表人物諾維茨基今夏退休已經不再是獨行俠看板，但諾維茨基對「新獨行俠」充滿信心和期待，尤其是對波爾辛吉斯神勇復出「掛保證」。諾維茨基透露，「波爾辛吉斯看起來好極了，三分球、中距離投籃精準，他就是球隊最犀利武器，我們已經迫不及待看他上場」。

國際軍團+小球+全能投射部隊，全新獨行俠只要核心球星保持健康，應該足以在西區製造很多混亂和意外。

...