NBA／投資有道計畫39歲退休 格林：目標億萬富翁

2019-09-16 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



今夏與金州勇士隊簽下4年1億美元（約台幣31億元）延長合約，29歲的格林（Draymond Green）球場外也投資有道，他也透露，自己計畫再打10年就退休，專注在拓展自己的商業投資上。

勇士陣中的防守悍將，格林球場外頗具生意頭腦，日前所投資的牙齒矯正公司（SmileDirectClub）才在納斯達克上市，市值自1.5億飆漲到90億，同時格林還是健身品牌（Blink fitness）的合夥人，並投資健康食品（Performance Inspired）等，將投資觸角全面拓展。

格林近日接受富比士訪問透露，自己所投資已經回本40倍，不過格林還嫌退休金不夠，「我打算10年後退休，繼續專注在一些商業投資上，並朝成為億萬富翁的目標邁進。」

關於投資格林也有一套衡量標準，從創業者的背景、創業者的支持方等多方評估，不過格林秉持大智若愚哲學，「聰明的人懂得自己所短，並會不恥下問，尋求幫助。或許我不會是最聰明的人，但希望自己能夠一天天進步。」

生涯為勇士拿下3座冠軍金盃，格林也提到2015年捧回首座總冠軍的心情，坦言當下是種解脫，「奪冠前八周，我感覺壓力大到不能呼吸，直到球拋在空中那一刻，我才感覺這就是美夢成真。」