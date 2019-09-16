親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
綜合
路跑

索羅門內閣會決議與台灣斷交 外交部18:30開記者會

日月光楠梓廠傳凶殺案 保全刺殺主管致死

運動筆記石門水庫大環湖70K繼UTMB之後，再戰巨人之旅
健行筆記慢走悠遊北投三溫泉源---磺溪嶺、龍鳳谷、硫磺谷與其步道2019桃園地景藝術節。大湳森林公園展區
NBA焦點球員- Ricky Rubio & Marc Gasol (9月15日)焦點球員- Patty Mills & Joe Ingles (9月15日)

NBA／投資有道計畫39歲退休 格林：目標億萬富翁

2019-09-16 18:04聯合報 記者林宋以情╱即時報導

今夏與金州勇士隊簽下4年1億美元（約台幣31億元）延長合約，29歲的格林Draymond Green）球場外也投資有道，他也透露，自己計畫再打10年就退休，專注在拓展自己的商業投資上。

勇士陣中的防守悍將，格林球場外頗具生意頭腦，日前所投資的牙齒矯正公司（SmileDirectClub）才在納斯達克上市，市值自1.5億飆漲到90億，同時格林還是健身品牌（Blink fitness）的合夥人，並投資健康食品（Performance Inspired）等，將投資觸角全面拓展。

格林近日接受富比士訪問透露，自己所投資已經回本40倍，不過格林還嫌退休金不夠，「我打算10年後退休，繼續專注在一些商業投資上，並朝成為億萬富翁的目標邁進。」

關於投資格林也有一套衡量標準，從創業者的背景、創業者的支持方等多方評估，不過格林秉持大智若愚哲學，「聰明的人懂得自己所短，並會不恥下問，尋求幫助。或許我不會是最聰明的人，但希望自己能夠一天天進步。」

生涯為勇士拿下3座冠軍金盃，格林也提到2015年捧回首座總冠軍的心情，坦言當下是種解脫，「奪冠前八周，我感覺壓力大到不能呼吸，直到球拋在空中那一刻，我才感覺這就是美夢成真。」

格林勇士Draymond Green
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

NBA／招牌動作將印在場上 諾維茨基：至高榮譽

2019-09-16 11:37

NBA／前輩諾維茨基背書 波爾辛吉斯狀態絕佳

2019-09-16 15:05

NBA／出售部分黃蜂股份 喬丹仍握有球隊決策權

2019-09-16 10:53

NBA／最親近隊友 羅斯嘆生子當如諾亞

2019-09-16 17:20

NBA／推出第10代簽名鞋款 羅斯史上第8人

2019-09-16 17:00

NBA／搭檔衛少沒問題 哈登期待季末能抓到節奏

2019-09-16 16:12

NBA／公鹿放話留MVP 總管：明年端超級頂薪

2019-09-15 20:30

NBA／協助推廣透明頭盔 詹皇相挺NFL球員

2019-09-15 16:20

詹皇、朗多加魔獸 湖人是否會出現頭帶大軍？

2019-09-05 07:00

美國男籃熱身賽輸澳洲 三大致命危機浮現

2019-08-27 07:00

勇士最艱辛的一次開季 考驗柯瑞獨自帶隊能力

2019-08-23 07:00

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

NBA電玩都有女籃了 場上何時會有女總教練？

2019-08-21 07:00

陣容比2004年還要更弱 美國男籃會完蛋嗎？

2019-08-20 07:00

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34
看更多

熱門文章

世籃賽／西班牙大勝阿根廷 全勝摘隊史第2冠

2019-09-15 22:05

2010年世青賽奪冠風光過後 成員命運多坎坷

2019-09-16 07:00

MLB／賈納變成洋基的臉孔 紐媒：不是原本計畫

2019-09-15 18:55

世籃賽／西班牙8戰全勝登頂 相隔13年再奪冠

2019-09-16 00:30

世籃賽／上半場只拿21分 法國逆轉澳洲奪季軍

2019-09-15 17:57

洋基先發投手無起色 季後賽要靠派克斯頓撐大局

2019-09-16 07:00

世籃賽／3個月奪2冠 小加索：可能最後一次參賽

2019-09-16 08:29

世籃賽／魯比歐囊括三大獎 歸功天上的母親

2019-09-16 09:35

世籃賽／阿根廷沒有輸 吉諾布里讚是「贏得」銀牌

2019-09-16 12:45

世籃賽／伯加特指裁判偏袒 將面臨FIBA調查

2019-09-15 22:33

日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機

2019-09-16 07:00

2019世界盃籃球賽 8強最終排名與獎項

2019-09-16 13:07

恰是傳奇2／不只變電箱 恰恰沒旅外都因打傷手

2019-09-16 12:12

MLB／楚奧特也要開刀 天使4天內報銷3人

2019-09-16 07:35

NBA／公鹿放話留MVP 總管：明年端超級頂薪

2019-09-15 20:30

NBA／出售部分黃蜂股份 喬丹仍握有球隊決策權

2019-09-16 10:53

NBA／招牌動作將印在場上 諾維茨基：至高榮譽

2019-09-16 11:37

亞錦賽／主場封王效率不佳 中華隊苦等冠軍18年

2019-09-16 10:11

日職／火腿指佐佐木更勝大谷：近30年最佳新秀

2019-09-16 12:14

中職／悍將橫掃猿 全年勝率保第1

2019-09-16 00:37

世籃賽／魯比歐大贏家 摘雙料MVP、最佳五人

2019-09-15 23:21

MLB／洋基兩傷兵歸隊 巴坦希斯飆2K狀況佳

2019-09-16 08:24

世籃賽／三分球封神 波格丹諾維奇1人飆贏1隊

2019-09-16 17:40

中職／美和3學弟送神秘禮 彭政閔被按摩超開心

2019-09-15 22:07

世籃賽／阿根廷銀恨 史柯拉：沒什麼可悲傷的

2019-09-16 10:24

中職／林智勝第282轟出爐 7轟之差緊咬張泰山

2019-09-15 19:24

中職／悍將延長賽贏球 猿吞近7年最長7連敗

2019-09-15 21:44

世籃賽／連輸兩戰錯失獎牌 澳洲教頭喊難過

2019-09-15 19:32

NBA／推出第10代簽名鞋款 羅斯史上第8人

2019-09-16 17:00

中職／恰恰台南告別戰5支0 兄弟靠陳韻文暴投勝

2019-09-15 20:57

世籃賽／同年摘金又NBA奪冠 小加索非美籍首人

2019-09-16 12:30

NBA／前輩諾維茨基背書 波爾辛吉斯狀態絕佳

2019-09-16 15:05

MLB／蘇亞雷斯47轟 追平委內瑞拉球員紀錄

2019-09-16 11:44

MLB／G型鬍子被惡搞 費爾斯賽後就刮乾淨

2019-09-16 11:16

12強賽／中華28人10月1日出爐 王建民赴日尋才

2019-09-16 15:45

NBA／最親近隊友 羅斯嘆生子當如諾亞

2019-09-16 17:20

MLB／道奇逆轉大都會 前田關門、簡森撿勝投

2019-09-16 11:09

中職／唯一打席成關鍵 戴培峰生涯首次再見一擊

2019-09-15 21:57

廣島女網／8強打下謝淑薇 日比野菜緒包雙冠

2019-09-15 18:31

中職／府城告別秀沒安打 恰恰：有點可惜

2019-09-16 00:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top