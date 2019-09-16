NBA／招牌動作將印在場上 諾維茨基：至高榮譽
41歲的前獨行俠球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）今年決定高掛球鞋，結束長達21年的NBA職業生涯，而他為球隊所做出的貢獻除了球館外的道路將用其命名外，達拉斯球團還要在新球季時，將球場地板兩側原本是隊徽位置的標誌進行更改，將改成象徵諾維茨基招牌動作的「金雞獨立」後仰跳投，向他致敬。
諾維茨基生涯為獨行俠效力出賽1522場，場均33.8分鐘，繳出20.7分、7.6籃板、2.4助攻、0.8抄截和0.8阻攻，帶領獨行俠打下2011年NBA總冠軍，他也在當年奪下總冠軍賽MVP的殊榮。
上個賽季諾維茨基做出退休決定，結束長達21年的NBA職業生涯，而達拉斯為了向這位傳奇球星致敬，先在今年六月批准，要將獨行俠主場美國航空中心附近的一條路改名為「諾維茨基路（Nowitzki Way）」，向他致敬。
現在獨行俠隊還要將他的招牌動作「金雞獨立」後仰跳投標誌擺在球場上，「這太棒了，能將我的個人標誌加在球場上真是一份驚喜，是一個至高無上的榮譽，以前應該沒人享受過這種待遇，也沒有球隊這樣做過。」
諾維茨基繼續說：「非常感謝庫班（Mark Cuban），這絕對是他的主意，能在賽場上看到自己的標誌真的太超乎現實，如果十年後我帶著孩子去看比賽，然後又經過那條以我名字命名的道路，這種感覺真的無與倫比。」
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