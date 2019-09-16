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NBA／招牌動作將印在場上 諾維茨基：至高榮譽

2019-09-16 11:37聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

諾維茨基上季結束後宣布退休，獨行俠球團仍不段有向他致敬的舉動。 歐新社
諾維茨基上季結束後宣布退休，獨行俠球團仍不段有向他致敬的舉動。 歐新社
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41歲的前獨行俠球星諾維茨基Dirk Nowitzki）今年決定高掛球鞋，結束長達21年的NBA職業生涯，而他為球隊所做出的貢獻除了球館外的道路將用其命名外，達拉斯球團還要在新球季時，將球場地板兩側原本是隊徽位置的標誌進行更改，將改成象徵諾維茨基招牌動作的「金雞獨立」後仰跳投，向他致敬。

諾維茨基生涯為獨行俠效力出賽1522場，場均33.8分鐘，繳出20.7分、7.6籃板、2.4助攻、0.8抄截和0.8阻攻，帶領獨行俠打下2011年NBA總冠軍，他也在當年奪下總冠軍賽MVP的殊榮。

上個賽季諾維茨基做出退休決定，結束長達21年的NBA職業生涯，而達拉斯為了向這位傳奇球星致敬，先在今年六月批准，要將獨行俠主場美國航空中心附近的一條路改名為「諾維茨基路（Nowitzki Way）」，向他致敬。

達拉斯球團新球季時要將球場地板兩側改成象徵諾維茨基招牌動作的「金雞獨立」後仰跳投...
達拉斯球團新球季時要將球場地板兩側改成象徵諾維茨基招牌動作的「金雞獨立」後仰跳投，向他致敬。 截圖自 @the Scores推特
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現在獨行俠隊還要將他的招牌動作「金雞獨立」後仰跳投標誌擺在球場上，「這太棒了，能將我的個人標誌加在球場上真是一份驚喜，是一個至高無上的榮譽，以前應該沒人享受過這種待遇，也沒有球隊這樣做過。」

諾維茨基繼續說：「非常感謝庫班（Mark Cuban），這絕對是他的主意，能在賽場上看到自己的標誌真的太超乎現實，如果十年後我帶著孩子去看比賽，然後又經過那條以我名字命名的道路，這種感覺真的無與倫比。」

諾維茨基NBADirk Nowitzki
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