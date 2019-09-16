NBA／出售部分黃蜂股份 喬丹仍握有球隊決策權

2019-09-16 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



近日傳出喬丹將出售部分股份，但仍握有超過一半的股份。 歐新社 分享 facebook

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）在2010年以1.75億美元從強森（Robert Johnson）手中買下山貓隊（黃蜂隊前身）約60％的股份，以97％的持股成為球隊新老闆，近日傳出他將出售部分股份，但仍握有超過一半的股份。

根據美國媒體報導，喬丹將把手中的部分股份出售給來自紐約的投顧公司成員，但此筆交易必須透過NBA聯盟認可後，才能正式生效，而儘管出售股份，喬丹仍不會放棄對黃蜂的絕對控制權，也還會經營球隊很長一段時間。

而喬丹隨後也正式宣布此消息，表示Melvin Capital的創始人之一Gabe Plotkin和DI Capital創始人之一Daniel Sundheim將入股黃蜂，這筆交易正經由聯盟審核。

「對於他們兩人成為我的合夥人我感到十分興奮。」喬丹說道，「我會繼續經營黃蜂，維持球隊管理者的角色，作出有關球隊的所有決策，他們兩人的投資將會十分有價值，我們將繼續為球隊添加新科技，讓球隊在聯盟中具備追逐第一的競爭力。」

喬丹認為，Gabe Plotkin和Daniel Sundheim兩人在商業上都是佼佼者，且兩人對籃球都有著巨大的熱情，「他們將和我一起為夏洛特出力，我很期待和他們一起共事，並從他們身上學習更多。」