親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
綜合
路跑

保險員都用這招占你便宜…自保必學3件事

影／回堵近7公里！中山高9輛車連環大車禍 2重傷5輕傷送醫

運動筆記【運動補給】馬場上的跑者「美食」?【跑步人小辭典】運筆說文解字-輕鬆跑
健行筆記登山道｜冰河圈谷・南湖群峰高屏舊鐵橋/天空步道
NBA焦點球員- Bogdan Bogdanovic (9月14日)焦點球員- Donovan Mitchell (9月14日)

世籃賽／三個月奪兩冠 小加索：可能是最後一次世界盃

2019-09-16 08:29聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

短短三個月內，西班牙隊當家禁區小加索（Marc Gasol）接連贏得NBA總冠軍和世界盃籃球賽金牌，成為繼2010年的湖人奪冠功臣歐登（Lamar Odom）後，同年收穫兩冠的球員，不過賽後他透露，這可能是自己生涯最後一次世界盃。

34歲的小加索今年世界盃扛起西班牙領袖重責，在他領軍下率隊以八戰全勝之姿封王，而他繳出場均14.4分、5.5籃板、4.1助攻，獲選大會最佳五人殊榮。

今年六月多倫多暴龍在NBA總冠軍賽擊敗尋求三連霸的勇士隊，奪下隊史24年來首冠，小加索就是參與榮耀的一員，而短短三個月內，他再領軍西班牙出征世界盃，一路過關斬將助隊收下隊史第二金（含世錦賽），也讓他賽後直呼這三個月來真是太棒了。

「這三個月以來真是太棒了！我太開心也非常幸運，我非常感激能贏得這一切。」小加索賽後開心地說，「太陽依舊會升起，世界也會繼續運轉，但我們成為了世界冠軍。」

這次世界盃同時也攸關著明年東京奧運參賽資格，除了地主日本隊外還將產生七席，而在西班牙與法國打進四強也確定收下前往東京的門票，外界也關注加索兄弟是否會在東奧合體，不過小加索沒能給出正面回應。

小加索説：「到了生涯的這個時刻，我不知道會如何，你想去也希望去，但你無法做出任何承諾，有可能這是我最後一次世界盃。」

NBA勇士世錦賽

相關新聞

NBA／公鹿隊放話留MVP 總管：明年端超級頂薪

2019-09-15 20:30

NBA／亡父是死忠湖人迷 庫克新賽季更添動力

2019-09-15 16:30

NBA／協助推廣透明頭盔 詹皇相挺NFL球員

2019-09-15 16:20

NBA／不只勇士搬新家 傳柯瑞入手3千萬美元豪宅

2019-09-15 14:15

NBA／哈登和衛少比穿搭 稱職業運動史上最潮

2019-09-15 12:50

NBA／布萊恩推心理訓練App 首波主打棒排與美足

2019-09-15 12:30

NBA／76人致敬雕像 巴克利：不知當年這麼瘦

2019-09-15 12:10

NBA／杜絕非法招募 聯盟預計提高罰款上限

2019-09-15 11:49

詹皇、朗多加魔獸 湖人是否會出現頭帶大軍？

2019-09-05 07:00

美國男籃熱身賽輸澳洲 三大致命危機浮現

2019-08-27 07:00

勇士最艱辛的一次開季 考驗柯瑞獨自帶隊能力

2019-08-23 07:00

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

NBA電玩都有女籃了 場上何時會有女總教練？

2019-08-21 07:00

陣容比2004年還要更弱 美國男籃會完蛋嗎？

2019-08-20 07:00

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34
看更多

熱門文章

世籃賽／西班牙大勝阿根廷 全勝摘隊史第2冠

2019-09-15 22:05

日職／王柏融和清宮難替代萊德 栗山為戰績道歉

2019-09-15 09:19

NBA／不只勇士搬新家 傳柯瑞入手3千萬美元豪宅

2019-09-15 14:15

世界盃冠軍戰前瞻 小加索、史柯拉13年後再對決

2019-09-15 15:40

MLB／英文致詞好緊張 一朗沒忘喊：雄星別哭

2019-09-15 10:03

NBA／76人致敬雕像 巴克利：不知當年這麼瘦

2019-09-15 12:10

世籃賽／上半場只拿21分 法國逆轉澳洲奪季軍

2019-09-15 17:57

世籃賽／阿根廷不靠NBA 繼續拚驚奇旅程

2019-09-15 10:43

NBA／哈登和衛少比穿搭 稱職業運動史上最潮

2019-09-15 12:50

MLB／賈納變成洋基的臉孔 紐媒：不是原本計畫

2019-09-15 18:55

世籃賽／美創隊史最差 米契爾：東奧將強勢歸來

2019-09-15 16:59

恰是傳奇／彭政閔起步平凡無奇 少棒差點被退隊

2019-09-15 09:48

NBA／亡父是死忠湖人迷 庫克新賽季更添動力

2019-09-15 16:30

MLB／張育成雙重賽無安打 林多場下叮嚀

2019-09-15 10:15

2019世界盃籃球賽 8強賽最新賽程與戰績表

2019-09-15 22:00

MLB／塞揚獎近身戰 柳賢振七局無失分找回身手

2019-09-15 10:56

MLB／對前東家皇家取勝 葛蘭基完成30隊大滿貫

2019-09-15 11:31

世籃賽／捷克少大將仍收第六名 主帥肯定子弟兵

2019-09-15 12:44

MLB／水手隊主廚一道私房菜 一朗賽前必吃

2019-09-15 16:35

日職／王柏融再坐板凳 清宮幸太郎擊倒軟銀

2019-09-15 16:14

NBA／杜絕非法招募 聯盟預計提高罰款上限

2019-09-15 11:49

2010年世青賽奪冠風光過後 成員命運多坎坷

2019-09-16 07:00

世籃賽／西班牙金童大贏家 魯比歐摘雙料MVP、最佳五人

2019-09-15 23:21

世籃賽／魯比歐領後場 西班牙8戰全勝登頂

2019-09-16 00:30

中職／林智勝第282轟出爐 7轟之差緊咬張泰山

2019-09-15 19:24

NBA／協助推廣透明頭盔 詹皇相挺NFL球員

2019-09-15 16:20

中職／悍將延長賽贏球 猿吞近7年最長7連敗

2019-09-15 21:44

洋基先發投手無起色 季後賽要靠派克斯頓撐大局

2019-09-16 07:00

世籃賽／連輸兩戰錯失獎牌 澳洲教頭喊難過

2019-09-15 19:32

NBA／公鹿隊放話留MVP 總管：明年端超級頂薪

2019-09-15 20:30

中職／恰恰台南告別戰5支0 兄弟靠陳韻文暴投勝

2019-09-15 20:57

日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機

2019-09-16 07:00

中職／美和3學弟送神秘禮 彭政閔被按摩超開心

2019-09-15 22:07

世籃賽／與法國爭銅 澳洲力拚站上頒獎台

2019-09-15 09:37

MLB／希克斯再見滿貫砲 百敗老虎拉金鶯作陪

2019-09-15 15:11

中職／悍將橫掃猿 全年勝率保第1

2019-09-16 00:37

日本人跑遍台灣／挑戰馬拉松之王的全馬世界紀錄配速

2019-09-15 14:30

日職／羅德用8投未有陳冠宇 西武洋聯封王M9

2019-09-15 17:06

傷害防護／落枕了怎麼辦？ 物理治療懶人包！

2019-09-15 15:01

中職／唯一打席成關鍵 戴培峰生涯首次再見一擊

2019-09-15 21:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top