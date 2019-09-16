世籃賽／三個月奪兩冠 小加索：可能是最後一次世界盃

2019-09-16 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



短短三個月內，西班牙隊當家禁區小加索（Marc Gasol）接連贏得NBA總冠軍和世界盃籃球賽金牌，成為繼2010年的湖人奪冠功臣歐登（Lamar Odom）後，同年收穫兩冠的球員，不過賽後他透露，這可能是自己生涯最後一次世界盃。

34歲的小加索今年世界盃扛起西班牙領袖重責，在他領軍下率隊以八戰全勝之姿封王，而他繳出場均14.4分、5.5籃板、4.1助攻，獲選大會最佳五人殊榮。

今年六月多倫多暴龍在NBA總冠軍賽擊敗尋求三連霸的勇士隊，奪下隊史24年來首冠，小加索就是參與榮耀的一員，而短短三個月內，他再領軍西班牙出征世界盃，一路過關斬將助隊收下隊史第二金（含世錦賽），也讓他賽後直呼這三個月來真是太棒了。

「這三個月以來真是太棒了！我太開心也非常幸運，我非常感激能贏得這一切。」小加索賽後開心地說，「太陽依舊會升起，世界也會繼續運轉，但我們成為了世界冠軍。」

這次世界盃同時也攸關著明年東京奧運參賽資格，除了地主日本隊外還將產生七席，而在西班牙與法國打進四強也確定收下前往東京的門票，外界也關注加索兄弟是否會在東奧合體，不過小加索沒能給出正面回應。

小加索説：「到了生涯的這個時刻，我不知道會如何，你想去也希望去，但你無法做出任何承諾，有可能這是我最後一次世界盃。」