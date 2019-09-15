NBA／公鹿隊放話留人 總管：明年端超級頂薪

2019-09-15 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



希臘隊本屆世界盃男籃賽中箭落馬，無緣八強，但不減年度新科MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）身價，公鹿隊總管霍斯特（Jon Horst）也口頭承諾，明年夏天會開出超級頂薪留人。

安戴托昆波過去就曾表示，只要和球團彼此有共識，待在公鹿20年、25年不是問題，公鹿也向他展開雙臂。霍斯特與公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer），近日上威斯康辛福斯體育台節目，接受球迷提問，被問及目前與安戴托昆波簽長約的進度如何。

霍斯特表示，現階段還不能進行談約，「但基本上，安戴托昆波一年後將獲超級頂薪的續約資格，屆時他也會收到一份超級頂薪延長合約。」

霍斯特也提到，上季是好的開始，期待建立球隊新氣象，往更高層級邁進，「我們也深信若按部就班，給予安戴托昆波機會，基於他熱愛公鹿的心，相信他將會在公鹿待上很長一段時間。」

談到安戴托昆波，教頭布丹霍澤從拚戰精神、領袖風範到自我要求，都給予MVP高度讚賞，「關於他我能說上一整夜，他是教練的夢幻球員，也是隊友的夢幻隊友，他是最優秀的球員，無庸置疑。」

安戴托昆波今年世界盃再披希臘隊戰袍出征，不過沒能如賽前所願，一捧金盃，反倒在攸關晉級八強的關鍵戰役，提前五犯離場，16強止步。承受過多壓力與期待的安戴托昆波，賽後仍在IG發表充滿正能量字句，「塞翁失馬，焉知非福。別對上帝的計畫有一絲懷疑。」