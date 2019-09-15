NBA／談字母哥新挑戰 布萊恩：如何激勵下一代球員

2019-09-15 08:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）上個賽季擊敗尋求連霸年度MVP的哈登，成為該獎項得主，而NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）認為，「字母哥」的下一個挑戰就是如何激勵希臘的下一代球員。

安戴托昆波上季例行賽出場72次，場均可獲得27.7分、12.5籃板、5.9助攻、1.3抄截以及1.5火鍋的全能成績，並帶領公鹿在例行賽拿下聯盟最多60勝22負，儘管在東區決賽敗給後來奪下總冠軍的的暴龍隊，「字母哥」的表現仍受到肯定，拿下年度MVP獎項殊榮。

而他這次世界盃帶領希臘出征，在攸關晉級八強的關鍵戰役卻在決勝節五犯離場，也讓希臘搶分失利，與八強擦身，布萊恩認為，接下來安戴托昆波的新挑戰就在於如何去激勵下一代球員。

「如果能夠透過他的表現讓整個國家的人都愛上這一個運動，就像他自己一樣愛上這個運動，這將是他未來表現的見證。」布萊恩透露，在2008年時，希臘就是美國隊特別在日曆上標記出來的對手之一，因為2006年的世錦賽四強賽中，美國敗給希臘，最終只得到第三名。

布萊恩說：「希臘有著悠久的籃球傳統，現在他們擁有世界上最好的球員之一，如何圍繞他去打造一支球隊將是一大課題。」