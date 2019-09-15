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籃球／諾維茨基當選球員委員會主席 期待為球員發聲

2019-09-15 07:58聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

國際籃球總會（FIBA）官方宣布，達拉斯獨行俠退役球星諾維茨基Dirk Nowitzki）當選FIBA球員委員會主席，任期自2019年到2023年，而諾維茨基接下新任務後表示，自己非常榮幸獲得這機會，期待在FIBA內代表球員為他們發聲。

2014年FIBA宣布成立一個代表該運動主要參與者利益的球員委員會，第一任主席是現任國王隊總管也是籃球名人堂成員的狄瓦茲（Vlade Divac），這個委員會由14名成員組成。

1998年還未滿20歲的諾維茨基加入了獨行俠，一待就是21個年頭，而他有著輝煌的職業生涯，為德國隊出征國際賽也有不錯成績，15年的國家隊生涯中曾帶領德國隊在2002年世錦賽得到銅牌，還在2005年歐錦賽中帶領德國男籃闖進決賽，最終收穫亞軍。

FIBA秘書長扎格克利斯（Andreas Zagklis）説：「諾維茨基是有史以來最偉大的籃球員之一，並在這世界上受到高度尊重，他在NBA和國家隊都有著非凡的生涯，他是這個職位的最佳人選，我們期待在下一個任期內和他密切合作。」

通過這次任命，諾維茨基也成為FIBA中央委員會的25名成員之一，自己也對接下新任務感到榮幸。

諾維茨基說：「我很榮幸能獲得這個機會，十分期待在FIBA內代表球員，將他們的聲音帶到決策桌上，很高興能夠參與這個新角色，和世界各地的現任或退役球員一起工作，確保球員的心聲能被聽到，繼續發展這項我們心愛的運動。」

諾維茨基Dirk Nowitzki世錦賽
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