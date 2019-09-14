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世籃賽／美國最後一戰勝波蘭 第七名寫隊史最差

2019-09-14 18:05聯合報 記者林宋以情╱即時報導

美國隊米契爾。 新華社
美國隊米契爾。 新華社
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2002年後首嘗二連敗，美國隊世界盃男籃賽14日排名賽對波蘭隊，泰托姆（Jayson Tatum）、史馬特Marcus Smart）、華克（Kemba Walker）都缺陣，最終87：74獲勝，仍無法改變寫下隊史最差成績的事實。

美國隊關鍵戰役爆冷不敵法國隊，12日五至八名又輸給塞爾維亞隊，17年來首嘗二連敗命運，確定改寫2002年世錦賽（前世界盃）寫下的難堪第六紀錄，只能與波蘭爭第七。

左腳踝扭傷的泰托姆，以及左手有傷勢的史馬特（Marcus Smart），對塞爾維亞隊都缺陣，主控華克此役也加入休兵行列，美國隊由米契爾（Donovan Mitchell）挺身，攻下全隊最佳16分、10籃板，美國隊末節一度被追到7分差，讓比賽還有懸念。但布朗（Jaylen Brown）即時三分冷箭，攜手哈里斯連下5分，穩住陣腳。

美國隊全場三分球25投12中，命中率高達四成八，整體命中率也有五成，遠勝過波蘭隊的三成九七，最終撂下勝利。

哈里斯14分，米道頓（Khris Middleton）、D‧懷特(Derrick White)、巴恩斯（Harrison Barnes）皆得分上雙。波蘭隊波尼特卡（Mateusz Ponitka）18分、7籃板，華欽斯基（Adam Waczynski）挹注17分。

Marcus Smart華克史馬特
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