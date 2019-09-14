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NBA／李文斯頓退役柯瑞獻祝福 你是真正的勇士

2019-09-14 09:31聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

李文斯頓(左)與柯瑞在勇士合作情誼深厚。 美聯社
李文斯頓(左)與柯瑞在勇士合作情誼深厚。 美聯社
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加入勇士隊五年，幫助球隊奪下三座NBA總冠軍的34歲老將李文斯頓（Shaun Livingston），昨晚透過IG發表退休決定，勇士球團及球星柯瑞（Stephen Curry）都表達對他的感謝之意。

2004年李文斯頓投入NBA選秀，他在首輪第四順位被快艇隊選上，展開長達15年的NBA生涯，期間輾轉待過熱火、雷霆、巫師、山貓、公鹿、騎士、籃網等隊，最後來到勇士成為助隊五年內奪三冠的班底之一。

不過上季末李文斯頓就曾透露自己的每場比賽過後膝蓋都腫得像壘球一樣大，也讓他萌生退意，今年夏天他被勇士釋出，至今仍未找到落腳處，最終作出高掛球鞋的決定。

「沒有言語能描繪我對你的感謝，你對勇士的成功和我的意義都十分重大，你是真正的勇士。」柯瑞在IG上寫下對隊友的退休祝福，「兄弟我愛你，並為你送上在人生另一篇章中最好的祝福，要好好享受生活。」

勇士總經理梅耶斯（Bob Mayes）也表示，李文斯頓職業生涯經歷與故事是體育史上最勵志的故事之一，在他職業生涯早期經歷如此多的考驗與磨難，但他也向所有人證明了自身人格魅力與職業精神，「在此我們要感謝過去五年他為球隊所做的一切，他也是這支球隊中不可或缺的關鍵人物，希望他接下來人生道路一切順利。」

勇士NBA柯瑞
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