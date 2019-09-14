NBA／結束15年職業生涯 李文斯頓決定退休

2019-09-14 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



今年夏天被勇士隊釋出的34歲老將李文斯頓（Shaun Livingston）昨天晚上透過IG宣告自己做出退休的決定，他一一向家人、教練、隊友等一路上幫助自己的人表達感謝之意，結束生涯長達15個NBA球季。

「征戰NBA15年後，興奮、難過、幸運及感激的情緒都湧上心頭。」李文斯頓透過IG發表自己的退休決定，2004年他投入NBA選秀，在首輪第四順位被快艇隊選中，展開他的NBA生涯，期間輾轉待過熱火、雷霆、巫師、山貓、公鹿等隊，最後來到勇士成為助隊五年內奪三冠的班底之一。

不過上季末李文斯頓就曾透露自己的每場比賽過後膝蓋都腫得像壘球一樣大，也讓他萌生退意，今年夏天他被勇士釋出，至今仍未找到落腳處，最終作出高掛球鞋的決定。

「任何曾經把不可能變成可能的人都知道，在一種非常困難的處境下激勵自己，要承受身體及心理上多大的負擔，更不用說還要激勵別人。」李文斯頓曾在2007年遭逢巨大的膝傷，讓他的籃球生涯差點畫下休止符，不過他展現韌性，傷癒後重返賽場。

「那次傷病給了我一個機會去尋找，向自己及全世界證明，我不會被我的遭遇所定義。」李文斯頓認為，在聯盟效力的這段時間，自己最驕傲的一點就是自己的性格、價值觀及信念受到考驗，自己成功堅持下來。

而他也感性地向爸爸、祖父、叔叔、妻兒致謝，「我們的未來將比過去更加光明，未來的人生篇章不能沒有你們的存在。」李文斯頓也感謝所有的隊友、教練、訓練師及工作人員，還有一路上支持著自己的球迷，「對那些一路上幫助我的人，我想說聲謝謝。我們能給出最好的禮物就是為他人服務。」