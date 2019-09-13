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NBA／甜瓜變苦瓜 球季開打在即安東尼仍乏人問津

2019-09-13 12:56世界日報 編譯組／綜合報導

安東尼。 美聯社
安東尼。 美聯社
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NBA訓練營和季前賽將於本月晚些時候開始，然曾獲得十次全明星、三次奧運金牌的安東尼（Carmelo Anthony）至今仍找不到東家。

在2019年賽季，安東尼與休士頓火箭隊（Houston Rockets）簽下一年最低薪的合約後，僅打了十場比賽。過去一年中，他「技術上」（technically）待過四支球隊，奧克拉荷馬、亞特蘭大、休士頓和芝加哥等，然至今，這位35歲、曾經閃閃發光的自由球員依舊待業中。

部分籃網隊球員曾向管理層表示，希望能給安東尼機會。安東尼的教練Chris Brickley過去以來，每當安東尼與現任NBA球員一起打籃球時，都會在社交媒體上發布相關訊息，提醒各球隊「是不是遺忘了某些球員」。

今年夏天早些時候，安東尼與湖人前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）交手，庫茲瑪說到，安東尼現在比聯盟一半的球員都好，毫無疑問，他現在應該屬於某一個球隊，人們對他的毀謗，他自己不是很明白，也許這就是當前社會的模式。

與安東尼一起參加2003年選秀，曾奪得三個總冠軍的37歲的老將韋德（Dwyane Wade），經常看著安東尼練習並與他交談，希望他能有機會找到球隊，下個球季得以參加比賽。他也希望看到安東尼，按照他上賽季宣布退役時的方式一樣。

韋德說，「他是我兄弟，是偉大的朋友，我非常失望他不在NBA」，他說「安東尼還有很多東西，能在正確的角色情況下提供給適合球隊，他為聯盟與奧運貢獻很多，他應該更好。」

安東尼近期曾表示，他的經紀代表已與湖人隊和快艇隊聯繫，但目前沒什麼具體進展，日前也有傳言指出，籃網有意簽下安東尼。

BIG3聯盟聯合創始人Ice Cube認為安東尼應回到NBA，但他相信最好的道路，是加入他的職業三對三籃球BIG3聯盟。Cube說，他認為安東尼會在BIG3表現出色，很多人認為一旦到了BIG3，代表著NBA生涯結束，但事實並非如此。「你可繼續成為職業球員，BIG3是繼續籃球生涯的地方。」

他舉38歲的強森（Joe Johnson）為例指出，強森近期被評為BIG3聯盟MVP球員，預計他將在訓練營開始前，與NBA簽約。Cube說，看看強森，如果願意，「安東尼也可以。」

安東尼NBA強森
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