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NBA／勇士需適應湯普森缺陣 柯爾重新建隊迎新球季

2019-09-13 10:31聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

湯普森。 路透
湯普森。 路透
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金州勇士上季在總冠軍賽不敵來自北國的暴龍隊，挑戰三連霸失利，季後又面臨球星出走及傷兵問題，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）坦言湯普森（Klay Thompson）的缺陣對球隊會是一個極大的變化，因此在他歸隊之前必須要重新建構，適應當前的情況。

上季總冠軍賽中，勇士先後傷了杜蘭特（Kevin Durant）及湯普森，湯普森因左膝十字韌帶撕裂必須休養至少半年的時間，預計在明年全明星賽左右才能歸隊，季末杜蘭特選擇出走，加入籃網隊，老將伊古達拉（Andre Iguodala）、李文斯頓（Shaun Livingston）也接連離隊，勇士新球季將面臨陣容大風吹的挑戰。

柯爾說：「湯普森的缺陣將是一個極大的變化，當然杜蘭特、伊古達拉、李文斯頓的離隊，對球隊都是巨大的損失，更重要的是，湯普森的缺陣確實改變了我們在攻守兩端的比賽計畫。」

柯爾認為，湯普森始終是一切關鍵中的一環，他要在進攻端頻繁跑動，在防守端盯防持球的人，「所以在他復出之前，我們必須要重新建構一切，適應當前的情況。」

但隨著奪冠班底陸續離隊後，外界並不看好勇士新球季的表現，柯爾坦言外界的評論會讓他們不自禁地想「我們是這樣的一支球隊嗎？」

不過他轉念後說：「忘掉這一切吧！就讓其他人去討論，我們理解這是關注NBA的樂趣之一，但這不能成為我們球隊的一部分，我們無法控制言論但能控制在場上的表現，所以我們將盡力做到最好，再看看發生什麼情況。」

湯普森勇士柯爾
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