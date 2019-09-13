NBA／再談年度MVP失利 哈登：一切已經過去了

2019-09-13 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



哈登。 新華社 分享 facebook 休士頓火箭球星哈登（James Harden）上季曾寫下連續五場得分超過40分，以及連續32場得分超過30分的紀錄，儘管繳出亮眼成績但球季結束後角逐連霸年度MVP獎項卻失利，之後接受《GQ》雜誌訪問時他頗有微詞，現在他轉念的表示，現在最重要的是，如何讓自己變得更好及如何幫助球隊。

上季哈登再度打出亮眼成績，不過最終年度MVP獎項卻被公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）奪下，也讓尋求獎項連霸的哈登心懷芥蒂，之前他就曾表示這次投票結果都是因為聯盟的「政治操作」和媒體刻意給他營造的形象。

近日哈登再接受雜誌訪問時，又談到個人獎項失利一事，「在評選時那些有投票權的媒體肯定已鎖定一些球隊，我們都知道，事實就是如此。但麻煩你們看看我在上季的表現，火箭一度排名西區第14，但例行賽最後我們成為西區第四，整季球隊傷病不斷，是誰在這段時間帶著火箭前進？但所有人都在討論安戴托昆波，這讓我感覺很奇怪。」

哈登又說：「不過現在一切都過去了，我現在考慮的是如何讓自己在未來變得更好、如何幫助火箭在未來變得更強，結果就是這樣，你不能像個孩子那樣嘟嘴嘔氣；但這個孩子上季打出不可思議的表現，所處的球隊表現也很好，但我認為上季我所做的一切是一段傳奇。」

哈登認為自己在近年來打出的表現，足以讓他在未來十年或15年後回首這一切，「你會想這是真的嗎？當年幾位傳奇球星曾做到，雖然我沒得獎，但我依然很高興，我已經把上季的事都忘了，我們球隊的目標是總冠軍，現在我已經準備好了。」