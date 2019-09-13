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NBA／哈登、衛少正值顛峰 火箭老闆：盼助隊奪冠

2019-09-13 08:49聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

衛斯特布魯克(圖)加盟火箭，與哈登合作。 美聯社
衛斯特布魯克(圖)加盟火箭，與哈登合作。 美聯社
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休士頓火箭今年夏天積極補強陣容，找來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與哈登（James Harden）連線，火箭老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）受訪時表示，希望兩位摯友能夠幫助球隊奪下總冠軍。

今年夏天火箭與雷霆達成協議，火箭送出保羅（Chris Paul）與2024年和2026年首輪選秀權，還有2021與2025年的首輪籤交換權，向雷霆換來衛斯特布魯克。

火箭近年雖都闖進季後賽，但都在季後賽失利，近五年中更有四次遭勇士隊擋下，因此火箭在休季期積極展開補強，而已目前的情況他們迫切需要一座總冠軍，「如果我們在未來三到四年內沒有奪冠，那麼以我們目前所處的情況，未來十年內我們都將無法奪冠。」

費爾提塔認為現在正是球隊有極高機會衝擊總冠軍的時刻，「我們剛重新簽下了30歲的葛登（Eric Gordon），接下來四年我們將擁有衛斯特布魯克、哈登、葛登、卡佩拉（Clint Capela）及塔克（PJ Tucker），現在我們兩位全明星剛30歲，正是他們職業巔峰期，我們必須要把握住這次機會。」

至於外界一直有聲音對於「衛少」與哈登的連線問題，費爾提塔表示自己從不擔心兩人的合作，「去年我看過幾次衛斯特布魯克對戰我們的比賽，我看到他如何在場上奔跑、快速移動，他的運動能力相當出色，這也是我們球隊正缺乏的，且他們兩人從小一起在洛杉磯長大，他們可以交談，所以我認為今年的化學反應會非常好。」

衛斯特布魯克哈登雷霆
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