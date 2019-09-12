親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
綜合
路跑

小女孩炸死自己！怪怪影音入侵 小心孩子模仿

全台這水庫最常「抓交替」？ 原來水底藏著它…

運動筆記【心得】開學啦！SEIKOSuperRunner城市路跑賽2019 ZEPRO CITY RUN 城市路跑-台中場賽事回顧
健行筆記第272章[臺北市北投區] 陽明山] 日本皇太子錯過的風景玉山前峰 美景與碎石坡的強烈對比
NBA精彩演出- Tomas Satoransky 單場13助攻 (9月11日)焦點球員- Donovan Mitchell (9月11日)

世籃賽／黑馬之旅落幕 捷克主帥：會銘記這很棒的夏天

2019-09-12 10:47聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

捷克主帥金斯柏格。 新華社
捷克主帥金斯柏格。 新華社
分享
2019世界盃籃球賽昨天進行兩場八強賽，本屆「黑馬」捷克隊最終以70：82敗給勁敵澳洲隊，無緣四強，捷克主帥金斯柏格（Ronen Ginzburg）坦言對失利感到失望，仍表示會銘記著這個很棒的夏天。

身為本屆世界盃黑馬的捷克，預賽首戰面對尋求三連霸的美國隊先吞敗，但接下來面對日本、土耳其都順利過關，以分組第二之姿挺進16強，複賽再驚險的靠著美國擊敗巴西隊而收下八強門票。

不過面對澳洲隊的八強賽，最終澳洲在米爾斯（Patty Mills）全場猛轟六顆三分球拿下24分、6助攻帶領下，終結捷克本屆世界盃的黑馬之旅，接下來捷克只能打五至八名的排名賽，今天晚上9時要面對波蘭。

對於無緣四強，捷克主帥金斯柏格坦言感到失望，「我們對陣的是一支非常出色的球隊，當我們擺出小陣容時，能得分但防守端會出問題，擺出大陣容進攻端又無法發揮，當你面對像澳洲這樣的對手時，這樣的情況就會發生，但隨著時間的推移，我們會銘記這個很棒的夏天。」

而率領澳洲首度打進四強的主帥雷曼尼斯（Andrej Lemanis）對子弟兵表現感到非常滿意，「我認為我們讓對手在防守端付出了代價，球隊的表現出色且穩定，我們的球員無論經歷任何情況總是能團結一致。」澳洲下一戰將與西班牙爭決賽門票。

曼尼
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

世籃賽／爭冠夢碎 塞爾維亞為何雷聲大雨點小？

2019-09-12 07:00

世籃賽／避免傷勢加劇 美國史馬特不打剩下兩場

2019-09-12 08:10

世籃賽／西班牙、法國歐洲最佳 8隊鎖定奧運門票

2019-09-12 10:37

世籃賽／13年來首敗 法國隊粉碎「美」夢闖4強

2019-09-12 00:15

2019世界盃籃球賽 8強賽最新賽程與戰績表

2019-09-11 22:40

世籃賽／扳倒黑馬捷克 澳洲挺進4強迎戰西班牙

2019-09-11 22:46

世籃賽／陣容差斷連勝？ 波波維奇：不尊重兩隊球員

2019-09-11 22:10

世籃賽／法國NBA球員碎美夢 斷美國際賽58連勝

2019-09-11 21:46

世籃賽／法國戈貝爾砍21分 美國慘被拒4強門外

2019-09-11 21:04

世籃賽／美國8強賽迎戰法國 泰托姆有望回歸

2019-09-11 12:00

世籃賽／塞爾維亞無緣4強 畢耶利察：無關自大

2019-09-11 11:09

世籃賽／魯比歐登助攻王 教頭：我永遠的主控

2019-09-11 10:28

世籃賽／隔13年重返4強 史柯拉實現對教頭承諾

2019-09-11 09:31

世籃賽／「不用年齡當數據」 史柯拉打爆塞國

2019-09-10 23:55

世籃賽／魯比歐紀錄夜宰波蘭 西班牙4強就位

2019-09-10 23:47

世籃賽／39歲史柯拉強襲 阿根廷扳倒塞爾維亞

2019-09-10 21:06

ABL／槓上富邦 寶島夢想家：有台灣獨家參賽權

2019-09-10 16:45

世籃賽／字母哥未獲尊重 希臘主帥要求裁判禁賽

2019-09-10 14:23

世籃賽／澳洲險勝法國奪分組第一 8強閃過美國

2019-09-10 11:18

世籃賽／伊朗隔12年重返奧運 哈達迪：從沒想過

2019-09-10 10:45

世籃賽／帶病上陣搶勝 華克：我撐過來了

2019-09-10 09:44

世籃賽／新賽制太刺激 波總：不想每年經歷一次

2019-09-10 09:19

世籃賽塞、希兩強都栽了 美國隊看來更平凡？

2019-09-10 07:00

世籃賽／希臘無緣8強 教頭：關鍵在輸巴西

2019-09-10 00:53

世籃賽／下半場甩開巴西糾纏 美國5連勝晉8強

2019-09-09 22:35

世籃賽／字母哥提前犯滿 希臘贏不夠多無緣8強

2019-09-09 19:27

世籃賽／五朝元老打趴小老弟 阿根廷戰神身手仍在

2019-09-09 16:34

世籃賽／美國防守優異主因 波總笑稱拿合約威脅

2019-09-09 15:22

世籃賽／美國傳利空 泰托姆掛傷號、華克恐缺陣

2019-09-09 15:01

世籃賽／進攻天分不若以往 西班牙：贏球靠防守

2019-09-09 14:35

世籃賽／漏吹戈貝爾關鍵干擾球 國際籃聯承認誤判

2019-09-09 13:30

世籃賽／美國隊仍未鎖定8強 希臘剩一線生機

2019-09-09 13:15

世籃賽／約柯奇情緒失控 主帥：成長的機會

2019-09-09 11:29

靠三分與個人單打 美國隊世界盃能走多遠？

2019-09-08 14:20

世籃賽／大陸資源後勤滿分 可惜一代不如一代

2019-09-06 07:00

預賽有驚無險保全勝 美國隊世界盃考驗才開始

2019-09-06 07:00

2019世界盃籃球賽 預賽最新賽程與戰績表

2019-09-05 17:00

世籃賽／美國男籃冠軍之路 要注意哪些絆腳石？

2019-09-03 07:00

日本男籃實力大暴衝 已接近澳洲、大陸、伊朗

2019-08-13 07:00
看更多

熱門文章

世籃賽／法國戈貝爾砍21分 美國慘被拒4強門外

2019-09-11 21:04

NBA／離開雷霆遭霸凌 杜蘭特揭開聯盟醜陋面

2019-09-11 11:54

日職／王柏融對樂天敲九月首安 火腿仍1:3不敵

2019-09-11 20:30

MLB／葉力奇自打球本季報銷 無緣爭全壘打王

2019-09-11 11:34

2019世界盃籃球賽 8強賽最新賽程與戰績表

2019-09-11 22:40

世籃賽／隔13年重返4強 史柯拉實現對教頭承諾

2019-09-11 09:31

世籃賽／13年來首敗 法國隊粉碎「美」夢闖4強

2019-09-12 00:15

世籃賽／塞爾維亞無緣4強 畢耶利察：無關自大

2019-09-11 11:09

世籃賽／陣容差斷連勝？ 波波維奇：不尊重兩隊球員

2019-09-11 22:10

世籃賽／扳倒黑馬捷克 澳洲挺進4強迎戰西班牙

2019-09-11 22:46

世籃賽／美國8強賽迎戰法國 泰托姆有望回歸

2019-09-11 12:00

MLB／6轟卻栽給百敗老虎 紐郵虧洋基輸得難看

2019-09-11 14:44

世籃賽／法國NBA球員碎美夢 斷美國際賽58連勝

2019-09-11 21:46

NBA／絕殺雷霆改變西區版圖 里拉德：各隊都想提升

2019-09-11 16:13

防禦率高但瑕不掩瑜 天才小史值得塞揚獎肯定

2019-09-12 07:00

NBA／巴哈馬遭颶風重創 喬丹捐3140萬元重建

2019-09-11 12:36

MLB／張育成對天使4支1 岳父面前連2場敲安

2019-09-11 13:31

世籃賽／爭冠夢碎 塞爾維亞為何雷聲大雨點小？

2019-09-12 07:00

世籃賽／避免傷勢加劇 美國史馬特不打剩下兩場

2019-09-12 08:10

NBA／快艇老闆追加1億美元 建設新球館周邊

2019-09-11 12:42

中職／彭政閔追平2分砲 生涯200轟「M8」

2019-09-11 20:50

日職／張奕先發對羅德1.1局丟4分 吞下第3敗

2019-09-11 20:37

MiLB／鄭浩均加盟道奇 已赴美投入秋訓

2019-09-11 18:19

U18世青賽／第一次就很美好 隊長鄭宗哲奪冠哭紅眼

2019-09-11 19:47

NBA／快艇球星雷納德親姊姊 涉嫌賭場殺人搶劫

2019-09-11 15:28

亞錦賽／中華隊歷屆4冠 難以擺脫日韓糾纏

2019-09-12 08:59

MLB／秀國旗力挺張育成 台灣球迷每局起立致敬

2019-09-11 13:42

日職／王柏融近6戰首安 宋家豪奪第25中繼點

2019-09-11 20:50

中職／彭政閔單場4安敲追平轟 兄弟9:2勝猿

2019-09-11 22:40

NBA／里拉德三度訪台 要球迷期待拓荒者新賽季

2019-09-11 15:44

MLB／比大谷更配「二刀流」？美球評：羅倫森更強

2019-09-12 08:09

中職／鏞基滿貫完成百轟 恰恰9月打擊率狂飆

2019-09-11 23:50

MLB／先發打線6人3安猛打 運動家21分狂電太空人

2019-09-11 16:05

協會盃／成立一年多奪首冠 台壽保教頭：沒想過

2019-09-11 17:49

中職／陳鏞基雙響砲加滿貫 史上百轟紀錄第21人

2019-09-11 21:11

NBA／里拉德訪台秀歌喉 「絕殺雷霆帶起西區軍備競賽」

2019-09-12 00:08

廣島女網／3盤逆轉澳洲新星 謝淑薇闖8強

2019-09-11 14:33

協會盃／聽網路建議迷失 蔡易廷先求穩再求快

2019-09-11 14:52

MLB／今日戰績表 道奇勝金鶯奪下國聯首張季後賽門票

2019-09-11 12:11

NBA／不再冠名球館 熱火：美航仍是大家庭一員

2019-09-12 08:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top