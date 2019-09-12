世籃賽／黑馬之旅落幕 捷克主帥：會銘記這很棒的夏天

2019-09-12 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



捷克主帥金斯柏格。 新華社 分享 facebook 2019世界盃籃球賽昨天進行兩場八強賽，本屆「黑馬」捷克隊最終以70：82敗給勁敵澳洲隊，無緣四強，捷克主帥金斯柏格（Ronen Ginzburg）坦言對失利感到失望，仍表示會銘記著這個很棒的夏天。

身為本屆世界盃黑馬的捷克，預賽首戰面對尋求三連霸的美國隊先吞敗，但接下來面對日本、土耳其都順利過關，以分組第二之姿挺進16強，複賽再驚險的靠著美國擊敗巴西隊而收下八強門票。

不過面對澳洲隊的八強賽，最終澳洲在米爾斯（Patty Mills）全場猛轟六顆三分球拿下24分、6助攻帶領下，終結捷克本屆世界盃的黑馬之旅，接下來捷克只能打五至八名的排名賽，今天晚上9時要面對波蘭。

對於無緣四強，捷克主帥金斯柏格坦言感到失望，「我們對陣的是一支非常出色的球隊，當我們擺出小陣容時，能得分但防守端會出問題，擺出大陣容進攻端又無法發揮，當你面對像澳洲這樣的對手時，這樣的情況就會發生，但隨著時間的推移，我們會銘記這個很棒的夏天。」

而率領澳洲首度打進四強的主帥雷曼尼斯（Andrej Lemanis）對子弟兵表現感到非常滿意，「我認為我們讓對手在防守端付出了代價，球隊的表現出色且穩定，我們的球員無論經歷任何情況總是能團結一致。」澳洲下一戰將與西班牙爭決賽門票。