NBA／執教詹皇、AD 湖人主帥：是挑戰也期待

2019-09-12 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



詹姆斯(左)和戴維斯(右)。 路透 分享 facebook 接任洛杉磯湖人主帥一職，佛蓋爾（Frank Vogel）近日參加在芝加哥舉辦的NBA總教練年度會議，談到執教湖人的展望與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）兩位球星時表示，「從天賦層面而言，他們是我執教過最出色的兩位球員，這為我們能在場上做到的事情帶來很多樂趣，但同時也帶來更多挑戰。」。

今年夏天湖人隊積極補強，從鵜鶘隊挖來球星戴維斯與詹姆斯攜手，目標重返季後賽甚至衝擊總冠軍。佛蓋爾表示，必須確保自己能用正確方式執教兩位球星，將他們放在合適的位置，讓他們對承擔的角色和身邊發生的事情感到滿意，「這其中絕對包含一些挑戰，但我對這一切感到非常期待。」

湖人在今年夏天所做出的補強，外界也給予極大的期望，對於新球季展望，佛蓋爾表示，那些認為湖人將一步到位的期望，可能有些誇張，「我相信我們在前進的道路上會遇到挫折，但隨著球員的融合，球員會逐漸磨合到位，打出最佳的籃球表現。」

儘管勇士在上季爭冠失利後，杜蘭特（Kevin Durant）出走，幾名奪冠陣容球員也離開球隊，佛蓋爾仍將勇士隊視為一大勁敵，「新球季將更富競爭性，但如果人們認為勇士不再是一支強隊，那麼我覺得大家都小看他們了，我真的認為他們還是很強，但形勢確實看起來更加平衡，在我看來，更多球隊似乎都擁有不錯的奪冠機會。」