影／拓荒者球星里拉德造訪101球場 大秀饒舌

2019-09-11 21:31 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



拓荒者球星里拉德第三度訪台，今晚於adidas 101球場舉行「IT’S DAME TIME球迷見面會」，公認為NBA饒舌第一把交椅的里拉德與知名饒舌歌手國蛋、熊仔同台飆歌。

里拉德在球迷歡呼聲中出場，並觀賞球迷鬥牛、技術挑戰賽及三分球大賽，他也在技癢之餘表演運球及特大號三分球投射，活動尾聲，里拉德以多首饒舌歌曲感謝台灣球迷的支持，也讓他的粉絲嗨到最高點。

里拉德來台造訪101球場 秀球技也展歌藝

【中央社／11日電】

美國職籃（NBA）拓荒者當家後衛里拉德，今天訪台進行旋風式行程，下午先去品牌旗艦店站台，晚間則是造訪adidas 101球場，除了秀球技也不忘展現他拿手的歌藝。

生涯共4度入選明星賽的拓荒者主控里拉德（Damian Lillard），今年是他第3度訪台，晚間他現身adidas 101球場，現場早已擠滿期待已久的粉絲。

里拉德受訪時強調，今年是他生涯第3度來台，而台灣彷彿就像他的第2個家，首次訪台那年，恰好他剛拿下NBA新人王，因此令他印象深刻。

被問到今年夏天的行程，里拉德則坦言，就像其他NBA球員一樣，他會好好讓身體休息，接著開始訓練準備迎接全新賽季，接著他話鋒一轉表示：「此外我也會做一些音樂。」

除了球打得好，里拉德自詡歌也唱得好，今年發行個人第3張專輯的他，也不忘自我推銷，強調最新這張唱片是他自認最棒的一張，不但有全新的製作團隊，且內容上也和過去不同，並自豪地表示，他是全NBA裡面最會饒舌的球員。

里拉德除4度入選明星賽，也曾在2013、14連兩年在明星週拿下技術挑戰賽冠軍，今天現場也架設技術挑戰賽障礙物讓他挑戰，結果他一次就過關，博得球迷滿堂彩，此外他也小秀一下3分神射功力，同樣讓球迷High翻天。

技術挑戰賽與三分球大賽，也開放球迷現場報名參加，還有球迷趁機上台不是先打球，而是和偶像來個「愛的抱抱」，親民的里拉德也大方回應擁抱粉絲。

活動尾聲，除安排台灣的饒舌歌手熊仔現場演唱，最後高潮則是里拉德親自開唱，許多球迷第1次聽到偶像現場飆歌，則是大呼過癮，最後里拉德將親筆簽名籃球拋送給現場球迷，引發另一波高潮，也替今天活動劃下完美句點。