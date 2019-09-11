世籃賽／法國戈貝爾21分16籃板 美國慘被拒4強門外

2019-09-11 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



法國戈貝爾攻下21分16籃板壓美國。 新華社 分享 facebook 世界盃男籃八強賽，衛冕軍美國隊在今天遭遇強敵法國，雖然美國後衛米契爾（Donovan Mitchell）拿下全場最高的29分，但法國不僅有四人得分來到雙位數，其中中鋒戈貝爾還在關鍵時刻屢屢封阻美國反撲，幫助法國最終以89：79取得四強賽門票，美國隊則是吞下2006年世錦賽四強賽以來的首敗。

雖然球隊前鋒泰托姆（Jayson Tatum）仍無法如期登場，但美國隊今天開賽在後衛米契爾領軍下與法國隊展開激烈拉鋸戰，米契爾一開賽就連拿五分，不過法國後衛佛尼爾（Evan Fournier）也在三分線上作出回應，讓兩軍在首節打完戰成18：18平手。

第二節法國隊在阿爾比西（Andrew Albicy）與迪克洛（Nando De Colo）接連命中三分球後一度取得五分領先，不過米契爾也隨即連拿四分，但面對法國多點開花的攻勢，尤其是三分砲火全開的佛尼爾，美國第二節僅有米契爾維持進攻手感，中場休息前法國取得六分領先，法國上半場以佛尼爾與戈貝爾（Rudy Gobert）拿下13分表現最佳，美國則以米契爾15分最多。

不過第三節米契爾火力全開，他單節猛轟了14分，法國在遭到追近比分後攻勢則陷入當機狀況，反倒以三分落後進入第四節，第四節最後四分半鐘，法國靠著尼利基納（Frank Ntilikina）的三分球追平比數， 隨後佛尼爾上籃投進超前分後，戈貝爾則是在禁區擺脫對手防守後雙手爆扣，法國反取得四分領先。

反觀美國隊在關鍵時刻史馬特（Marcus Smart）連續兩罰不進，尼利基納回頭又投進踩在三分線上的兩分球，隨後米契爾上籃又遭到戈貝爾封阻，雖然華克（Kemba Walker）取得三罰機會，但他卻僅投進一球，讓兩隊在比賽最後40秒仍有五分差距，最終法國也以89：79擊敗美國，美國前一次輸球已經是2006年的世錦賽，當時他們在四強賽不敵希臘。