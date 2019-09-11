NBA／絕殺雷霆改變西區版圖 里拉德：各隊都想提升

2019-09-11 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



里拉德第三度訪台大談生涯絕殺經驗。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 波特蘭拓荒者主控里拉德（Damian Lillard）在今年季後賽首輪絕殺奧克拉荷馬雷霆的表現，被認為是新賽季西區戰力版圖大幅改變的主因，在今天的訪台記者會上他強調，雖然不能說自己的絕殺與西區球隊的補強有直接關係，但確實可能是雷霆想改變的原因之一。

里拉德在今年季後賽首輪與雷霆的第五戰，在比賽槍響前於雷霆喬治（Paul George）的防守下投進一記37呎的超大號壓哨三分球，幫助拓荒者以系列賽4：1淘汰雷霆出局，季後雷霆也在喬治宣布轉戰快艇、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）轉披火箭戰袍後解體，牽動了西區其他球隊的補強。

在今天的記者會上談到這記絕殺時，里拉德坦言確實讓他印象深刻，「儘管之前絕殺火箭的那球很不錯，但卻比不上對上雷霆這一球，因為那一場比賽我拿了50分，而且投籃距離更遠。」

不過里拉德也強調，西區各隊的季後軍備競賽不見得與他的那記絕殺有關，但確實可能造成影響，「我不會說完全是因為我（那記絕殺），但很多球隊在那之後解散、重組，因為大家都想要在戰力上有所提升，或許這次絕殺可能讓雷霆想要做出改變，但並不能說全都是因為我。」

生涯已經多次上演過絕殺演出的里拉德也表示，儘管對雷霆的這次絕殺堪稱經典，但自己印象最深刻的卻是在新秀賽季對黃蜂的生涯首度絕殺，「第一次總是最棒的，我的第一次是在面對紐奧良（黃蜂），在那之前教練交付過我幾次這樣的任務，但我都失敗了，這讓那一次的成功變得格外珍貴。」