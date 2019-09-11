NBA／里拉德三度訪台 要球迷期待拓荒者新賽季

2019-09-11 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



拓荒者當家球星里拉德第三度訪台。 分享 facebook 波特蘭拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）在昨天晚間抵台，第三度展開訪台行程，今天他也在adidas忠孝旗艦店舉行記者會，除了談到這三次訪台自己的不同之處外，也提及了對於新賽季的期望與西區戰力版圖的改變。

在2012年選秀會上首輪第六順位中選的里拉德，新秀賽季就繳出19分6.5助攻的亮眼數據並拿下年度最佳新秀，而該年季後也是里拉德首度訪台，在今天的記者會上談到這段往事時，里拉德笑說，當年的自己緊張到不知道該說些什麼，「不過現在我已經是四度入選明星賽的球員。」

里拉德今年帶領拓荒者挺進西區冠軍賽，雖然最終遭到勇士橫掃出局，不過在首輪面對雷霆的比賽中，他就在第五戰拿下個人季後賽新高的50分，包括投進絕殺三分球將雷霆淘汰出局，好表現成為今年季後賽的一大經典。

而季後拓荒者也未停下補強腳步，包括與里拉德和他的後場搭檔麥凱倫（C.J. McCollum ）提前續約，確保球隊核心陣容，另外還交易來貝茲摩（Kent Bazemore）、懷塞德（Hassan Whiteside），並簽下老將大加索（Pau Gasol）、托利佛（Anthony Tolliver）等人，團隊戰力再度提升。

對於球隊新賽季將在西區面對更嚴苛的考驗，里拉德也自信滿滿的表示，雖然艱難但仍可以期待，目標將是重返西區冠軍賽ㄝ「新賽季在西區肯定會更加困難和混亂，不少季後賽球隊都補強了，沒有打進季後賽的球隊也補強了，但我們的核心陣容沒有太大改變，團隊氣氛與化學效應仍是我們的最大優勢。」