NBA／快艇球星雷納德親姊姊 涉嫌賭場殺人搶劫

2019-09-11 15:28 世界日報 編譯組／綜合報導



雷納德有姊不成材涉嫌在賭場搶劫殺人。 世界日報 分享 facebook

剛加盟洛杉磯快艇隊的巨星雷納德（Kawhi Leonard）6日傳出負面消息，不過並非他本人做錯任何事，而是大家愕然得知他竟有個「不成材」的姊姊，涉嫌在河濱縣（Riverside County）大莊家賭場（Pechanga Resort Casino）搶劫殺人。

28歲的雷納德老家在河濱縣莫瑞諾谷（Moreno Valley），高中就讀莫瑞諾谷谷泉高中（Canyon Springs High

School）11年級才轉學到河濱市金恩高中（Martin Luther King High School）。他的矯健身手引起聖地牙哥州大（SDSU）注意，被該校「撈到寶」招募。

雷納德是獨子，排行老么，上有四個姊姊。雷納德16歲時父親被槍殺，至今未破案。雷納德喪父第二天晚上堅持出

賽，結束後才痛哭。

警方說，8月31日家住洛杉磯縣長堤（Long Beach）的84歲老婦阿塞德（Afaf Anis Assad），拎著皮包在大莊家賭場上廁所。有人目擊兩名女歹徒盯上阿塞德，尾隨她走進洗手間。兩人心狠手辣，敲破阿塞德腦袋搶走皮包。

阿塞德被人發現躺在廁所不省人事，9月4日在醫院不治死亡。警方9月3日逮捕35歲的威廉斯（Kimesha Monae

Williams）與39歲的唐賽（Candace Tai Townsel），威廉斯是雷納德的姊姊。

威廉斯原本保釋金100萬元，但警方顯然知道她的來歷。地檢處調查員透過書面要求法官裁定威廉斯不得交保，因

為威廉斯「家裡很有錢，有能力100萬元交保」。

雷納德7月與快艇隊簽下三年1億300萬元合約，100萬元只是九牛一毛，地檢處發言人霍爾（John Hall）不願表示

調查員所寫「家裡很有錢」是否在指雷納德。

調查員在致法官文件寫說，估計老婦被搶皮包內有800元至1200元。調查員說，威廉斯有暴力前科，專找虛弱老婦

下手打劫。

在醫院救治老婦的醫師告訴調查員，她絕不可能是跌傷，她的傷勢是被猛烈力道造成，像是猛推、猛摔或遭一個

320磅的人毒打。威廉斯正是六呎二吋、320磅，唐賽五呎四吋、195磅。

威廉斯的前科包括重竊、挪用失物、竊車、搶劫未遂，她與唐賽2015年即涉嫌在大莊家吃角子老虎機前面偷一名賭客錢包。