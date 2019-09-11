NBA／離開雷霆遭霸凌 杜蘭特揭開聯盟醜陋面

2019-09-11 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



杜蘭特(左)。 資料照(美聯社) 分享 facebook NBA生涯從雷霆隊、金州勇士到布魯克林籃網，球星杜蘭特（Kevin Durant）對於外界批評的「叛徒」、「抱團」言論看似不在乎，內心卻是千瘡百孔。近日他接受訪問時表示，聯盟如同馬戲團的醜陋面，令他極為憎恨，有時候甚至會讓球員失去自我。

杜蘭特在今夏帶傷加盟籃網，近日接受《華爾街日報》（The Wall Street Journal）專訪，娓娓道來這些年點滴路程，2007年自雷霆前身西雅圖超音速起家，2016年轉戰勇士，卻成為他夢魘的起點。

「人們在我家左右的鄰居牆上噴漆，或是在我家門前拍攝影片、燃燒我的球衣，用各種瘋狂言語稱呼我的名字。」杜蘭特還記得充滿惡意的雷霆球場，他曾想過有朝一日，重返此地加入球團，然而雷霆球迷對他的態度，讓他打消念頭。

對杜蘭特而言，人往高處爬，何罪之有？當他踏進球館，從上到下都憎恨他，「就因為我離開了球隊，就得遭受這樣的對待？我不再信任雷霆的任何人，他們太過虛偽。」

杜蘭特指出，聯盟的商業化以及媒體鋪天蓋地的傳聞，加上球迷的過份狂熱，讓他在很多時候痛恨NBA，「許多球員被名利改變對比賽的初衷，而我有時也厭惡那些官員和政客。」

聯盟在近年開始關注球員的身心健康，杜蘭特有不同看法，「或許不該只是球員，球團高層、媒體以及粉絲都需要健康的心理。」