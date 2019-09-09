NBA／韋德有意復出？ 新球季將和湖人一同訓練

2019-09-09 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



上季結束宣布退役，37歲的「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）閒不下來，預告新球季將會時不時現身史戴普中心（Staples Center），但並非看球，而是賽前和詹姆斯（LeBron James）合體，熱身練投，且還會與湖人隊一同訓練，維持體能。

住在洛杉磯近郊，韋德近日接受《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）訪問，透露未來將會時常現身湖人隊本部艾爾塞岡度（El Segundo）中心以及主場，跟著湖人隊訓練。

「你們一定會看到我。」韋德預告，自己將會在賽前和好哥們詹姆斯一同練投，試著參與其中。韋德表示，他與不少球員都保持良好關係，這個夏天也和76人隊的西蒙斯（Ben Simmons）、鵜鶘隊哈特（Josh Hart）訓練。

韋德過去和詹姆斯在邁阿密熱火攜手四個球季，2017-18年也在騎士隊短暫合作，此舉也讓外界猜測他是否有復出念頭，韋德則表示，自己很享受退休時光，目前還沒有任何想和球隊簽約的復出打算。

但「閃電俠」也沒有把話說死，「我的訓練員仍舊會讓我保持體能，以備不時之需。我也會保持我的身體狀態，因為你不能預測未來，永不說不。」