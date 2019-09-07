世籃賽／薩托蘭斯基全能演出 捷克爆冷勝巴西22分

2019-09-07 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



世界盃男籃賽16強賽事今天再爆出冷門，在分組賽第一階段擊敗土耳其隊驚險晉級的捷克隊，今天在出戰巴西隊的比賽中，靠著薩托蘭斯基（Tomas Satoransky）全場進帳20分、9助攻、7籃板的表現帶動團隊攻勢，以93：71大勝巴西，讓K組的競爭變得更加混亂。

捷克這次分組賽與美國隊攜手挺進16強後，將再與巴西與希臘隊雙強交手，儘管賽前並不被看好，但在今天出戰巴西的比賽中，捷克上半場就在薩托蘭斯基與巴爾文（Ondrej Balvin）帶動下團隊火力全開，中場休息時就取得13分領先優勢。

下半場雖然巴西老將巴柏沙（Leandrinho Barbosa）挺身而出領軍追分，到卻遭到薩托蘭斯基冷箭澆熄反撲氣焰，甚至捷克還靠著超過五成的團隊命中率將差距擴大到最多26分，終場就以22分差距取勝。

捷克今天以薩托蘭斯基的20分、9助攻、7籃板表現最佳，巴爾文也有15分、11籃板進帳，捷克今天團隊命中率高達五成六，反觀巴西今天雖然也有三人得分上雙，但先發球員合計僅拿下32分，導致在比賽前段就被捷克拉開差距。

而捷克拿下這一勝也打亂了K組的晉級態勢，捷克加上這一勝與分組賽第一階段的兩勝後，目前以三勝一敗追平巴西，而三勝0敗的美國隊將與兩勝一敗的希臘在晚間碰頭，分組前兩名的球隊將能挺進到八強賽。