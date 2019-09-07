NBA／球員拒頂薪 里拉德：媒體灌輸拚冠思想

2019-09-07 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



里拉德。 歐新社 分享 facebook 拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）今夏選擇接受拓荒者提供的4年1.96億美元（約新台幣61.4億元），續留波特蘭，里拉德認為，媒體在無意中灌輸拚冠思想，讓球員婉拒頂薪，加盟強隊，相對助長「抱團」風氣。

里拉德近日接受喬柏登（Joe Budden）播客（Podcast）訪問，談到現今抱團風氣，指出媒體壓力多少影響球員選擇，為了成為媒體理想中的球員，而放棄大約。今夏的一個例子莫過於前鵜鶘一哥戴維斯（Anthony Davis），原先傳出鵜鶘隊開出5年2.3億美元頂薪，但戴維斯最終選擇和詹姆斯（LeBron James）攜手拚冠，並表示留名青史比金錢更重要。

「人們都在談論該留下些什麼，『他應該這麼做，他必須這樣做。人們很容易因此被說服。』」里拉德表示，不少球員選擇抱團，就是因為被外界話語洗腦，「球員會因此表示自己不想為了金錢，而是為了贏得總冠軍，而這是我想要的。」

里拉德指出，不可小看外界對球員的壓力，人們都要求球員該為崇高的總冠軍目標看齊，而非眼前近利，但反過來說，追求金錢不代表沒有拚冠理想。

里拉德告誡年輕球員要多為有限的生涯著想，「當你在42歲生涯告終，而你沒有拿到總冠軍，也只獲得遠比你應得的還少的6000萬薪資，根本不會有人談論你，到最後你還是被當成笑話的一方。」