NBA／哈沃德重返湖人 球迷憂惡夢回歸？

2019-09-06 13:13 世界日報 編譯組／綜合報導



哈沃德之前效命湖人隊。 歐新社 分享 facebook

睽違六個賽季，哈沃德（Dwight Howard）與湖人隊簽下非保障合約重返洛杉磯，這項交易引發各界關注，特別是他僅在湖人隊的一個球季中，與球隊歷經的種種矛盾。

2012年夏天透過交易，湖人隊從魔術換來當時如日中天的哈沃德，當年他與布萊恩特搭檔，場均貢獻17.4分，甚至榮膺當年度籃板王。

2013年春天，湖人隊與聖安東尼奧馬刺隊進行季後賽第三節，哈沃德剛出現第二次技術犯規離場，布萊恩特受傷，確認季後賽報銷，這對球隊而言是個沉重打擊，該場比賽更創下湖人隊季後賽主場落後最多31分的敗仗。

然而，就在湖人隊最需要哈沃德的時候，他離開了，加入休士頓火箭隊。「這就像場惡夢」哈沃德說，「這就是個糟糕的夢，我無法從夢中醒來。」

如今「惡夢正式回歸」，在湖人隊與他簽下一年非保障合約後幾周，哈沃德重新調整自己，以低調的心態重新向外界介紹自己。「我期待著與粉絲們有一個新的開始，我會向他們展示在洛杉磯奉獻的精神。」

現年33歲的哈沃德說，他對洛杉磯球迷沒有任何惡意，他喜歡洛杉磯，他回到這裡，因此過去這些東西都不再重要。

然而，對很多人來說，這仍是湖人隊一個錯誤的簽約。

首先，哈沃德並不愛這座城市，他無法在好萊塢聚光燈壓力下打球，這是他無法留在洛城的主要原因。其次，他的過去或許對他本身不重要，但對湖人隊還是很重要，而湖人隊高管顯然缺乏這些知識。

離開湖人之後，哈沃德不僅和布萊恩特在場上惡言相向，之後他輾轉加入火箭、老鷹、黃蜂、巫師等球隊，每次離開，似乎都有不利於他的言論出現，媒體稱他更衣室毒瘤。

湖人隊老闆佩林卡，當時是布萊恩特經紀人，他還記得當年布萊恩特如何花時間讓哈沃德更加專注、更認真。如今，湖人隊讓他重返陣容，多少讓球迷擔心。

洛杉磯時報報導，球隊最終簽下哈沃德，最主要原因是球星戴維斯（Anthony Davis）想要他在球隊，湖人隊迫切要讓戴維斯高興。

戴維斯不想打中鋒，希望有一名真正的中鋒取代受傷的DeMarcus。戴維斯明年將成為自由球員，因此湖人隊將盡可能確保戴維斯能安心快樂的續留在球隊。

但哈沃德真能讓戴維斯開心嗎？或真能讓湖人隊變得更好？還需時間驗證。