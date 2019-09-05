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NBA／再穿紫金戰袍 哈沃德：對洛城從無惡意

2019-09-05 13:29聯合報 記者曾思儒╱即時報導

相隔6季重新穿上湖人隊戰袍，哈沃德（Dwight Howard）今天正式和洛城媒...
相隔6季重新穿上湖人隊戰袍，哈沃德（Dwight Howard）今天正式和洛城媒體碰面。 截圖自湖人官方推特
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相隔6季重新穿上湖人隊戰袍，哈沃德（Dwight Howard）今天正式和洛城媒體碰面，他分享今年夏天幾乎身處低谷的心境，還強調6年前離開湖人後的推特發文沒有特別意思，「我從未對洛杉磯的球迷有任何惡意。」

33歲的哈沃德曾在2012-13球季加盟湖人，但體驗並不愉快，除有傷病問題，老闆巴斯（Jerry Buss）於賽季期間過世、季後賽首輪就被馬刺隊橫掃，讓他在季結束後的推特發出許多帶有反諷的字語，像是「非常感謝」、「很棒的體驗」、「希望有機會彌補你們」等。

今天重新以湖人身分出席記者會，哈沃德馬上輸誠的說：「當我到達這城市，開始打NBA的第一刻，我就愛上這裡了，我從沒想對抗這裡任何人或球隊的意思。」他提到，當時轉戰火箭隊就是自己的一個決定，他對洛杉磯仍十分喜愛，也很樂意重返洛城，「所以過去這些事對我並沒影響，相信我們都會有全新的開始。」

和6年前風光加盟不同，哈沃德今年只簽下一年非保障合約，他也坦言，今年夏天人生幾乎到了低谷，身體狀況、心理狀態和精神層面都不佳，但獨自面對這些問題也讓自己有所成長，「這個夏天對我非常、非常重要。」

他也透露，已經和新隊友像是戴維斯（Anthony Davis）、朗多（Rajon Rondo）和麥基（JaVale McGee）聊過天，「這裡的每個人都想贏，我也是一樣，這不是自我推銷，而是讓他知道我全部的事，還有我們想一起完成的事情。」

哈沃德湖人Rajon Rondo
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