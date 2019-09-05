世籃賽／地主希望變絕望 易建聯：目標東奧門票

2019-09-05 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



身為世界盃男籃賽的「地主希望」，大陸隊昨天在籃板完全失守下，在關鍵晉級戰以59：72不敵委內瑞拉隊，1勝2敗戰績沒能躋身分組前2才能拿到的16強門票，只能打17到32名的排名賽，當家中鋒易建聯失望之餘仍打起精神，強調全隊會以取得東京奧運門票為目標繼續拚戰。

世界盃攸關奧運資格，亞洲球隊除了明年奧運東道主日本隊外，排名最佳的亞洲隊伍可直接拿到東奧門票，大陸隊昨天出局代表沒有任何亞洲球隊晉級16強，東奧門票屬誰就要看排名賽結果。

大陸隊排名賽分到M組，同組的是奈及利亞隊、象牙海岸隊和南韓隊，由於分組預賽戰績帶進排名賽，大陸隊和象牙海岸隊不用再交手；排名賽4個分組的分組第一直接進入17到20名排名賽、分組2參加21到24排名賽、分組三打25到28排名賽，分組爐主只能落入29到32排名賽。

大陸隊無緣在自家球迷見證下晉級16強，爭取亞洲球隊最佳名次成為首要重點，昨天攻下11分、8籃板的易建聯說：「我們還是要把注意力放到後兩場比賽，目標還是要進入東京奧運會。」

今年世界盃6支亞洲球隊都無緣晉級，且大陸隊是唯一取得勝場的亞洲隊伍，南韓隊、伊朗隊、菲律賓隊都是連輸兩戰，日本隊和約旦隊今天則要進行分組最終戰，日本隊將和美國隊碰頭，約旦隊對手是德國隊。