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詹皇、朗多加魔獸 湖人是否會出現頭帶大軍？

2019-09-05 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

戴頭帶打球在NBA裡並不少見，無論大咖球星或是角色綠葉都有人戴，許多戴頭帶的球員們常說會戴頭帶並非是為了造型，而純粹是功能取向。像「甜瓜」安東尼就曾說自己需要頭帶來防止汗水流進眼睛，也曾說戴頭帶打球已經是他改不掉的習慣了。然而，戴不戴頭帶這件事情，其實在聯盟中引起過非常多的討論甚至爭議。有趣的是，新球季湖人就將聚集了三位曾因為戴頭帶而引起球迷論戰的球星，新球季他們會不會戴上頭帶，也將會是球迷關注的焦點。

詹姆斯(左)和哈沃德(右)過去都是頭帶愛用者，朗多(中)則是職業生涯長期使用。 ...
詹姆斯(左)和哈沃德(右)過去都是頭帶愛用者，朗多(中)則是職業生涯長期使用。 歐新社資料照片
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首先是哈沃德。七年過去，「魔獸」哈沃德確定新球季要回鍋湖人，多年之後，許多事情已經改變了，除了他的地位早已不再是當年的第一中鋒，背號也不再是眾人熟悉的12號之外，哈沃德也承諾球隊高層自己將會做出改變，而洛城球迷同樣希望能看到一個不一樣的哈沃德。只是在這些可能的改變之中，老湖人球迷最不想再看到的畫面之一，恐怕是他再戴上頭帶的畫面。

當年哈沃德從奧蘭多魔術轉戰湖人的過程中，其實他就已經做出了不少的改變。除了打法和心態上面的調整及配合之外，當時他在外型上最大的不同，就是開始戴上了頭帶。至今許多人回想起湖人時期的哈沃德，頭帶造型大概仍是讓人印象最深的一個。

哈沃德在魔術八年，因為受限於當時球隊的內規不准戴頭帶，所以一直等到他轉隊了才嘗試這樣的頭帶造型。不過，2012年湖人球迷們對他的新造型並不太買單，甚至還在網路上發起連署要哈沃德拿掉頭帶。最終，那一季打了46場比賽之後，哈沃德還是決定把頭帶給拿掉了。

布萊恩不戴頭帶，加索(右二)、奈許(左二)、世界和平(右)也都不好意思用，哈沃德...
布萊恩不戴頭帶，加索(右二)、奈許(左二)、世界和平(右)也都不好意思用，哈沃德(左)硬要戴頭帶就是會讓球迷不爽。 歐新社資料照片
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像魔術這樣曾經禁止球員戴頭帶的球隊並不少，很多時候是因為管理高層的個人喜好，其中最有名的例子大概要算是芝加哥公牛了。像是在2006年「大班」華勒斯在公牛打球時，就曾因為在比賽中違規戴了紅色頭帶，而被當時的總教練斯凱爾斯給冰在板凳上。當時會有這樣的禁令，據報導是老闆倫斯朵夫從2003年開始下令實施的。2006年那場比賽之後，公牛禁戴頭帶的規定也引起了球員工會的注意，在球員及球迷之間也衍生出許多關於球員自主權的反彈聲浪和討論。

當年大班在活塞拿下冠軍時，就是以頭帶及爆炸頭的造型闖出名號，公牛用高薪把他找了來，卻又不尊重他的個人意願，確實令人不解。面對這些爭議，當時的總經理派克森只是冷處理地表示，他上任以來就是貫徹老闆的想法來管理球隊，這項規定只是建構球隊的一部分而已。

有意思的是，後來大班還是戴著頭帶為公牛打球，只是沒多久就被交易了。而他在活塞時期的冠軍隊友漢米爾頓，也同樣是以頭帶造型著稱，漢米爾頓後來在2011年也到了公牛打球，不過，那時的總教練錫柏杜卻有了不一樣的作法，他為了讓漢米爾頓能用頭帶固定他慣用的保護面具，並沒有禁止他繼續戴頭帶。至於公牛球員該不該戴頭帶的討論，後來也在2016年延續到了朗多身上。

新球季將在湖人展開第二季的朗多，從塞爾提克的新人時期開始就戴著頭帶，後來歷經過多次轉隊，一路從獨行俠、國王、公牛、鵜鶘再到湖人，朗多每到一隊，他要不要戴頭帶都能不斷地引起話題。像是他在獨行俠時就有報導分析指出，朗多戴著頭帶比賽的數據表現比較好。而他剛到公牛時，在季前熱身賽都戴著頭帶上場，表現也都非常好。一度大家以為他會就此戴著頭帶，不過開季之後，朗多還是把頭帶拿掉了，只有偶爾才會戴上。

一直到了公牛季後賽以老八之姿對上龍頭塞爾提克，朗多決定戴著頭帶上陣，也打出驚人表現，助隊逆勢拿下二連勝。只可惜接下來他就受傷無法上場，公牛也就此四連敗出局，從此，「戴著頭帶的朗多比較強」的印象，在球迷的心中也就更根深蒂固。

頭帶愛用者似乎都跟著朗多(左)一起到湖人，只可惜卡珍斯(右)新球季完全報廢，無法...
頭帶愛用者似乎都跟著朗多(左)一起到湖人，只可惜卡珍斯(右)新球季完全報廢，無法組成全-頭帶先發。 歐新社資料照片
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值得一提的是，朗多的頭帶之所以會成為他的註冊商標，其中主要的原因之一，就是他在波士頓的時候曾因為反戴頭帶而被NBA當局明令禁止。那時朗多常會把繡有NBA 人形logo的頭帶反過來戴，變成了「頭下腳上」。根據報導，聯盟之所以會做出此一明文規範，是因為這種反過來的logo常被幫派用來做為象徵符號，被認為有損聯盟的健康形象。

說到要不要戴頭帶，當今最能引起討論的最大咖球星就屬湖人的詹姆斯了。眾所週知他從新人球季就開始戴頭帶，而戴著頭帶的詹皇也從此成了聯盟的招牌形象。當他決定改變造型，拿下頭帶的時候，自然也引來了非常大的關注。像是2013年詹姆斯帶領熱火在決賽對上馬刺，在瀕臨淘汰的第六戰先是拿掉頭帶為球隊搶下關鍵勝利，接著又在第七戰戴回頭帶為熱火達成二連霸。那之後，每當他把頭帶拿下來，或是戴回去的時候，總是會引起一波波的猜想和討論。像是上一季在湖人，詹姆斯在去年的11月7號戴回頭帶時，就在社群媒體上造成極大的迴響。

有人說他戴回頭帶是想改變手氣和球運，也有人說是和他的髮際線有關。但無論是想轉運還是想修飾，戴頭帶與否，對詹姆斯來說仍是他個人的選擇，但對上述這些球員來說，卻常常是由不得他們。

詹姆斯(中)在熱火時期，戴了頭帶之後，沒在怕敵軍大將鄧肯(後)、雷納德(左)、格...
詹姆斯(中)在熱火時期，戴了頭帶之後，沒在怕敵軍大將鄧肯(後)、雷納德(左)、格林(右)三面伏擊，亂軍之中得分如探囊取物一樣簡單， 歐新社資料照片
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湖人在獲得AD戴維斯之後，詹姆斯曾表示新球季他將讓出自己的23號球衣給戴維斯，雖然此舉因為不符聯盟規定而未能成真，許多湖人球迷卻希望詹姆斯再戴回頭帶，找回過去他統治聯盟的絕對象徵，幫助湖人重返榮光。許多運動心理學家也指出，戴頭帶或是特定的配備，對運動員的心理來說除了是一種習慣的穩定性，也可能是一種迷信的慣性，無論是習慣或迷信，也確實會對球員的比賽表現造成一定的影響。

過去戴維斯在鵜鶘打球的時候，也曾有一段時間會固定戴上頭帶出賽。如果戴維斯也加入詹姆斯、朗多甚至哈沃德的行列，加上對頭帶也情有獨鍾的麥基，新球季湖人也許會出現「頭帶大軍」也不一定。至於頭帶能不能帶來好表現，就等開打之後分曉了。

詹姆斯朗多哈沃德

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和兩顆照映彼此的星。
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