NBA／西決被勇士橫掃 里拉德：只能致敬

2019-09-04 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



里拉德(右)。 歐新社 分享 facebook 上季例行賽打完，拓荒者隊戰績在西區排到第3位，季後賽第二輪更打下第2種子金塊隊，不料全隊燃起的總冠軍賽夢想馬上被勇士隊撲滅，且是遭4戰「橫掃」，只能看勇士連5季拿到總冠軍賽門票，連拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）都喊對手值得尊敬。

西區決賽結束3個多月後，里拉德近期上節目，被問到對當時系列賽的感想，他最初只說「我們就是輸了，他們很棒」，繼續被追問才透露眼中的勇士隊。

「我從沒看過有人能這樣跑動，他們將這些跑位都結合起來，你無計可施，只能獻上敬意。」里拉德說。

系列賽第1戰，拓荒者一度領先5分，最終卻以22分差敗陣；第2戰到第4戰，拓荒者都是在曾經領先17或18分狀況下遭到逆轉，且當時勇士大將杜蘭特（Kevin Durant）因養傷缺陣，但拓荒者仍沒突破「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）領軍的對手。

不過勇士新球季陣容變化不少，「浪花兄弟」和格林（Draymond Green）仍在陣中，但杜蘭特轉戰籃網隊，且湯普森因膝蓋十字韌帶傷勢，趕不上新球季開季。

里拉德今年以4年1億9600萬美金和拓荒者延續合作關係，直到2025年才會成為自由球員；他接受贊助商邀請，11日再訪台灣，和球迷近距離互動。