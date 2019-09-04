親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
籃球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑
運動筆記【賽事】Firefox 追擊網路三高 公益路跑獻愛心【運動傷害退散】跑後你也下背痛嗎？想了解原因，你可以靠近一點
健行筆記在魔幻時刻走向山以緩步復健慢行烏來
NBA焦點球員- Tomas Satoransky (9月3日)焦點球員- 八村壘 (9月3日)

NBA／西決被勇士橫掃 里拉德：只能致敬

2019-09-04 15:14聯合報 記者曾思儒╱即時報導

里拉德(右)。 歐新社
里拉德(右)。 歐新社
分享
上季例行賽打完，拓荒者隊戰績在西區排到第3位，季後賽第二輪更打下第2種子金塊隊，不料全隊燃起的總冠軍賽夢想馬上被勇士隊撲滅，且是遭4戰「橫掃」，只能看勇士連5季拿到總冠軍賽門票，連拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）都喊對手值得尊敬。

西區決賽結束3個多月後，里拉德近期上節目，被問到對當時系列賽的感想，他最初只說「我們就是輸了，他們很棒」，繼續被追問才透露眼中的勇士隊。

「我從沒看過有人能這樣跑動，他們將這些跑位都結合起來，你無計可施，只能獻上敬意。」里拉德說。

系列賽第1戰，拓荒者一度領先5分，最終卻以22分差敗陣；第2戰到第4戰，拓荒者都是在曾經領先17或18分狀況下遭到逆轉，且當時勇士大將杜蘭特（Kevin Durant）因養傷缺陣，但拓荒者仍沒突破「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）領軍的對手。

不過勇士新球季陣容變化不少，「浪花兄弟」和格林（Draymond Green）仍在陣中，但杜蘭特轉戰籃網隊，且湯普森因膝蓋十字韌帶傷勢，趕不上新球季開季。

里拉德今年以4年1億9600萬美金和拓荒者延續合作關係，直到2025年才會成為自由球員；他接受贊助商邀請，11日再訪台灣，和球迷近距離互動。

拓荒者勇士里拉德
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

NBA／湖人簽魔獸 記者爆料：因AD不想打中鋒

2019-09-04 10:09

NBA／努內不選擇退役 有望續約休士頓火箭

2019-09-04 14:44

NBA／賺錢不是優先考量 大歐尼爾投資有一套

2019-09-04 14:26

NBA／八村壘得巫師厚愛 老闆推特稱讚

2019-09-03 17:20

NBA／里拉德11日旋風訪台 揪熊仔、國蛋尬饒舌

2019-09-03 16:27

NBA／美15歲網球小將高芙超成熟 柯爾也給讚

2019-09-03 15:08

NBA／BIG3聯賽奪MVP 38歲強森：還想打NBA

2019-09-03 15:08

美國男籃熱身賽輸澳洲 三大致命危機浮現

2019-08-27 07:00

勇士最艱辛的一次開季 考驗柯瑞獨自帶隊能力

2019-08-23 07:00

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

NBA電玩都有女籃了 場上何時會有女總教練？

2019-08-21 07:00

陣容比2004年還要更弱 美國男籃會完蛋嗎？

2019-08-20 07:00

狀元、榜眼齊聚活塞 羅斯、畢斯利峰迴路轉生涯

2019-08-16 07:00

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34

新賽季強敵環伺 拓荒者大換血後更難樂觀

2019-08-09 07:00

球星名利雙收還想衣錦還鄉 小咖要先求有球可打

2019-08-07 07:00

羅賓森vs.尤英 誰是更強大的中鋒？

2019-08-05 07:00
看更多

熱門文章

世籃賽／土耳其關鍵4罰落空 美國險勝臉色凝重

2019-09-03 23:09

世籃賽／巴西教頭動腦半年 派39歲老將擋字母哥

2019-09-04 07:48

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

世籃賽／八村壘21分難回天 日本2連敗晉級渺茫

2019-09-03 18:35

陳偉殷曲球威力強 8月底回穩：「這才是我！」

2019-09-04 07:00

NBA／湖人簽魔獸 記者爆料：因AD不想打中鋒

2019-09-04 10:09

世籃賽／賀史柯拉寫紀錄 吉諾布里：謝謝你隊長

2019-09-03 17:03

美網／五盤大戰遭逆轉 費德勒無緣4強

2019-09-04 11:56

世籃賽／12隊提前晉級16強 8隊爭取剩餘名額

2019-09-04 13:25

MLB／海盜升上王維中 碰面陳偉殷但均未上場

2019-09-04 10:40

世籃賽／施羅德下半場失準 德國爆冷遭淘汰

2019-09-04 11:52

NBA／里拉德11日旋風訪台 揪熊仔、國蛋尬饒舌

2019-09-03 16:27

NBA／八村壘得巫師厚愛 老闆推特稱讚

2019-09-03 17:20

2019世界盃籃球賽 預賽最新賽程與戰績表

2019-09-03 22:50

U18世青賽／提前5局宰南非 中華隔3屆重返複賽

2019-09-03 21:32

世籃賽╱日本2連敗 八村壘：輸在籃板與防守

2019-09-04 00:02

U18世青賽／南非實力有落差 中華提前5局15:0大勝

2019-09-03 20:17

世籃賽／泰托姆傷左腳踝 自評狀況不嚴重

2019-09-04 09:12

加料球vs.三分球 MLB今年比NBA更好看？

2019-09-04 07:00

MLB／韋蘭德越老越強 小熊後悔當初沒攔胡

2019-09-04 10:15

中職／胡金龍5支5超級秀 第2支再見轟擊垮獅隊

2019-09-03 22:04

U18世青賽／中華隔3屆再闖6強 另一組戰況膠著

2019-09-03 23:51

NBA／賺錢不是優先考量 大歐尼爾投資有一套

2019-09-04 14:26

日職／墊底火腿四番換人求變 王柏融未先發

2019-09-03 16:42

日職／再戰西武拚第3勝 張奕牢記被連3轟教訓

2019-09-03 17:03

MLB／揹運動家球袋進海盜球場 王維中分享心情

2019-09-04 10:52

NBA／努內不選擇退役 有望續約休士頓火箭

2019-09-04 14:44

日職／王柏融完全休兵 火腿本季第2次7連敗

2019-09-03 21:12

MLB／大都會領先6分不夠 國民9下灌7分大逆轉

2019-09-04 12:05

中職／胡金龍單場5安：剛好打到沒人的地方

2019-09-03 23:50

美網／只讓王薔拿1局 小威花44分鐘迎百勝晉4強

2019-09-04 08:32

日職／陽岱鋼代打二壘打 巨人不敵中日吞3連敗

2019-09-03 20:41

U18世青賽／「挑眉哥」羅暐捷 打擊率全隊最高

2019-09-03 23:35

羽球／王子維興奮當地主 帶各國球星逛街快閃

2019-09-03 21:01

MLB／驗屍結果史凱格斯嗑藥身亡 家屬擬告天使隊

2019-09-04 13:37

MLB／戰前東家釀酒人 葛蘭基吞轉戰太空人首敗

2019-09-04 11:06

台北羽賽／王齊麟傷腰 混雙首輪遭頭號種子逆轉

2019-09-03 17:42

世籃賽╱ 中國拚出線 非贏委內瑞拉不可

2019-09-04 12:53

MLB／治癒腿傷提前歸隊 卡諾：我真的很努力

2019-09-04 09:13

台北羽賽／退去年冠軍 李洋、楊景惇混雙過頭關

2019-09-03 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top