世籃賽／巴西教頭動腦半年 派39歲老將擋下希臘怪物

2019-09-04 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



世界盃小組賽昨天差點爆出兩場冷門，衛冕軍美國隊雖在延長賽以1分差險勝土耳其隊，但希臘隊就沒躲過被逆轉的劇本，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmnpo）在第四節犯滿下，對手巴西隊克服兩位數落後，以79：78搶下勝利，也拿到F組第一張晉級門票。

安戴托昆波昨天受制巴西39歲老將賈西亞（Alex Garcia）嚴防，全場7投3中只拿13分，特別對位收到成效讓巴西教頭彼得洛維奇（Aleksandar Petrovic）樂不可支，他說：「這就是為何這運動之所以完美，你擁有拿下MVP的球員，才23歲，誰阻止了他？結果是個40歲的傢伙，修理了他。」

賈西亞也貢獻13分，另傳出6助攻，兩年前為勇士隊效力的瓦魯喬（Anderson Varejao）則貢獻全場最高的22分外帶9籃板，且下半場10投只失手3次，包括最後14秒打破平手僵局的超前跳投；希臘上半場打完還取得41：30領先，第三節僅拿13分讓出優勢，但最後2秒曾掌握追平機會，不過斯洛卡斯（Kostas Sloukas）3罰沒能全部把握，最後1罰落空後時間也終了，讓巴西戲劇性迎接2連勝。

「我們展現出有好幾個球員都可以擋下安戴托昆波。」彼得洛維奇透露，他對斯洛卡斯和普林泰齊斯（Georgios Printezis）也下了很多功夫，「當我準備這場比賽時，很多人都討論和開玩笑說要怎麼阻止安戴托昆波，我想了6個月，從暴龍隊分區決賽擊敗公鹿隊後，我的課題就換成斯洛卡斯和普林泰齊斯了。」

普林泰齊斯攻下20分是希臘隊最高，斯洛卡斯則是傳出11次助攻，但最後3罰只中2，錯失當追平英雄的機會。

巴西成F組率先拿到2勝的球隊，提前晉級下一輪；1勝1敗的希臘，明天在分組最終戰必須擊敗紐西蘭，才能搶下分組前2的晉級資格。