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NBA／辦45場免費訓練營 康特創另類紀錄

2019-09-01 13:13聯合報 記者曾思儒╱即時報導

土耳其中鋒康特（Enes Kanter）今年渡過異常忙碌的夏季，從5月底開始到9月，他計畫舉辦的45場籃球訓練營，不但創下NBA球員紀錄，且每場都是免費，造福上千學童。

從拓荒者隊轉戰塞爾蒂克隊的康特當完訓練營教練後，上美國FOX體育台的節目「First Things First」解釋今年有些瘋狂舉動的原因。他笑說，曾詢問經紀人，NBA球員一個夏天最多舉辦過多少場訓練營，得到的答案是9。

「我就說，讓我們做些瘋狂的事，所以我們要舉辦45場免費的籃球營。」康特提到，有些球員的籃球營會收取300到400美金的學費，有些民眾負擔不起，所以他不收任何學費，「我也想到NBA球員從沒到過的地方，大家都會去紐約、洛杉磯和邁阿密辦訓練營，所以我們就該去像是北達科他州、達科他州和南達科他州。」

先前一周，他剛在雪城辦完訓練營，9月底NBA訓練營開始前他還要再辦幾場才能達到45場的目標；他7月還有一場在紐約長島的訓練營遭取消，原因是美國和土耳其的政權衝突。

訓練營第一站就從康特前東家所在的波特蘭開跑，當時還有小學童「不識相」穿著勇士隊當家射手柯瑞（Stephen Curry）的藍色球衣參加，康特馬上準備了一件黑色上衣，讓小男孩直接套在柯瑞球衣外面，成為有趣插曲。

康特當時也提到，他想給小朋友們一個籃球的夢想，也希望自己投身籃球多年之後，能用專長做出回饋，「有多少人會受到我的啟發？這非常重要。」

NBA柯瑞塞爾蒂克
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