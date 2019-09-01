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世籃賽／夢幻隊雅典奧運失利 詹姆斯：因為毫無紀律

2019-09-01 12:04聯合報 記者曾思儒╱即時報導

美國隊今天晚上8點半要迎接男籃世界盃首戰，「小皇帝詹姆斯（LeBron James）今年雖缺席，但對明年東京奧運參賽保持開放態度，他還透露，會想參與東奧是因為參與過美國隊史的最低谷。

詹姆斯口中的低谷就是2004年雅典奧運，美國隊4強意外敗給阿根廷隊，尋求4連霸提前失利，最終只帶回銅牌，儘管2008年奧運就雪恥，但對2004年才19歲的詹姆斯來說，雅典的失利卻影響甚深。

一本NBA記者撰寫的新書中節錄「小皇帝」對雅典奧運失利的看法，詹姆斯直言，落敗是因為球對毫無紀律，缺乏登上世界戰場的組織架構，「我們有很多偉大的球員，但沒有該有的組織，我認為這是為何只拿到第三名的原因之一。」

當時有多名球星在911恐攻後因安全考量拒絕加入美國隊，但在總教練布朗（Larry Brown）領軍，今年世界盃教頭波波維奇（Gregg Popovich）擔任副手下，成員仍匯集鄧肯（Tim Duncan）、艾佛森（Allen Iverson）和馬布瑞（Stephon Marbury）等名將，詹姆斯和「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）和安東尼（Carmelo Anthony）也成陣容中的3名NBA菜鳥。

詹姆斯08年北京奧運和美國隊重返王位，12年倫敦奧運再打下連霸，但上屆里約奧運缺席，2020年東京奧運有可能重新回歸。

詹姆斯小皇帝NBA
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