世籃賽／相隔52年再參賽 波蘭明星後衛：不是來度假

2019-08-31 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



波蘭隊波尼特卡(左)。 歐新社 分享 facebook 相隔52年再度站上世界盃（包含前身世錦賽）舞台，波蘭男籃這次雖然無法帶著最堅強的陣容出征中國大陸，包含雙塔戈塔（Marcin Gortat）與蘭佩（Maciej Lampe）都未隨隊出征，不過球隊明星搖擺人波尼特卡（Mateusz Ponitka）強調，全隊都對於歷史性的一刻充滿期待。

雖然身為歐洲籃球的傳統勁旅，但波蘭前一次參加世錦賽已經是半個世紀前的1967年，而這也是他們從1980年奧運會後，再度站上世界級賽事舞台，對於這歷史性的一刻，波蘭後衛波尼特卡說：「我們現在都相當興奮，並且已經能感受到世界盃的精神，因為距離前一次在這邊出賽已經是52年前了，所以能來參賽對我們來說是一件大事。」

儘管在熱身賽接連輸給德國、捷克與突尼西亞，但波尼特卡強調在熱身賽階段球隊嘗試了很多新的東西，現在他們也準備發揮出來，「我們的比賽有點起伏不定，那是因為我們測試了很多新的戰術和比賽計畫。每個球員的調整狀況不同，但我們在過去一個月學的了好多東西，現在我們準備在分組賽階段展現出來。」

雖然球隊兩大球星塔戈塔與蘭佩未隨隊出征，但在歐洲籃球圈小有名氣的波尼特卡，已經準備好在世界舞台上展現自己，「我很樂意展現球技，不論是從我自己本身或是球隊，我們可不是準備來這邊度假或是旅遊休閒，而是為了爭取勝利，讓國家以我們為榮。」