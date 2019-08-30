NBA／新單曲稱洛杉磯將後悔 鮑爾：描述生活點滴

2019-08-30 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



洛杉磯湖人在今年季後的戴維斯（Anthony Davis）交易案中將後衛鮑爾（Lonzo Ball）交易到紐奧良鵜鶘，鮑爾在最新發行的單曲中，因為一句「洛杉磯將會後悔他們的決定」引發外界關注，不過鮑爾在今天透過推特表示，沒有要攻擊任何人，只是在描述自己的生活點滴。

湖人今年季後將鮑爾、英格倫（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）等年輕球員打包送往鵜鶘換回戴維斯，當時曾引發鮑爾與其父親的不滿，老鮑爾（LaVar Ball）還詛咒湖人無法再奪冠，一度成為熱門話題。

而近日在鮑爾公布的新單曲「Last Days」中，一開頭就提到「你知道我只是關心正事，洛杉磯將會後悔他們的決定......」，讓美國媒體一度猜測，鮑爾是否意有所指，批評湖人將他交易出去一事。

不過鮑爾隨後也在個人推特上回覆此謠言，強調這首單曲只是描寫他生活中的點滴，「我沒有要攻擊任何人，我也很喜歡自己在洛杉磯的那一段時光，我只是用我的音樂來描述自己生活中發生的事情。」

事實上鮑爾在2017年時，為了宣傳自家品牌球鞋，就曾回到母校加州大學洛杉磯分校（UCLA）拍攝單曲「Zo2」MV，而該首歌曲中不僅抨擊NCAA的虛偽生態，還趁機調侃了UCLA的學生一番，一度引發爭議。