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NBA／改口力挺哈沃德 歐尼爾：我33歲時也被看衰

2019-08-30 11:48聯合報 記者劉肇育╱即時報導

大歐尼爾(右)當年對抗哈沃德。 美聯社
大歐尼爾(右)當年對抗哈沃德。 美聯社
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對於「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）重披紫金戰袍表達不在意的洛杉磯湖人傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal），今天的態度卻出現一百八十度大轉變，表示自己在33歲時轉戰邁阿密熱火時，也一度被人看衰，卻再次用冠軍證明自己，現在哈沃德也將擁有相同的機會。

歐尼爾在日前接受美國媒體「TMZ」訪問時，被問到對於哈沃德加盟湖人有何看法，歐尼爾卻表示，不知道「Dwight」是誰，不過在今天參與ESPN節目錄製時，歐尼爾不但態度大轉變，甚至還以過來人身份給予哈沃德意見。

歐尼爾表示，哈沃德這次加盟湖人就是希望拿下一座總冠軍，而他唯一要做的事情就是扛起禁區內的所有工作，「我希望他能很好，我對他的唯一建議就是深鑿內線，而且是要非常的深，他是一個很棒的大個子，只要努力點，他就能夠搞定這一切，並贏得總冠軍。」

歐尼爾還表示，33歲的哈沃德披上湖人戰袍，正好跟他當年從湖人轉戰熱火的年紀是一樣大，且當時各界也都不看好歐尼爾的轉隊決定，讓兩人的處境有不少相似之處。

歐尼爾也希望哈沃德收起笑容，再一次證明自己，「帶著努火、兇猛的態度打球，然後收起你的笑顏，充份的利用詹姆斯（LeBron James）和庫茲瑪（Kyle Kuzma），因為你是待在一支很優秀的球隊中。」

歐尼爾在2004年季後因隊內紛爭發出賣我要求，讓湖人決定將他交易到熱火，而轉戰邁阿密後歐尼爾也自願輔佐當時剛進入聯盟不久的「閃電俠」韋德（Dwyane Wade），並在第二個賽季就幫助熱火拿下隊史首座總冠軍，再一次證明自己的影響力。

歐尼爾哈沃德湖人
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