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NBA／口水戰放一邊 布萊恩美網打書

2019-08-29 22:22聯合報 記者曾思儒╱即時報導

布萊恩在美網打書。 資料照(美聯社)
布萊恩在美網打書。 資料照(美聯社)
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雖和前隊友「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）持續隔空打口水戰，「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）沒忘記推展自己事業，在籃球界擁有一席之地的他「跨界」到美網辦簽書會，當地時間29日中午將在第8球場旁的美網書店和書迷相見歡。

布萊恩退役後，副業持續經營中，憑藉親自監製和配音的動畫短片《親愛的籃球（Dear Basketball）》，獲得第90屆奧斯卡的最佳動畫短片獎，為傳奇人生再添一筆榮耀。

他創立的多媒體工作室「Granity Studios」致力用說故事的方式結合各種體育，除了大螢幕也跨足出版界，最近將出版的新書《Legacy and the Queen》結合教育和靈感，故事由小布發想、馬修（Annie Matthew）執筆，也是這次「小飛俠」到美網辦簽名會的主力宣傳書籍。

這場簽名會將從當地29日中午12點半進行到下午1點半，美網官網也在首頁宣傳可以和小布近距離互動的機會。

小布2016年從湖人隊退役，在他全部效力「紫金軍團」的20個球季中，一共助隊打下5座NBA總冠軍，其中2度獲得總冠軍MVP，他也拿過聯盟MVP，並入選明星賽18次，本季湖人才將他的兩個背號8、24一起退休，成為聯盟雙背號高掛第一人。

美網布萊恩湖人

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