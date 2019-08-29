NBA／耳機戴頭上卻找不到 柯瑞超搞笑被糗好笨

2019-08-29 17:14 聯合新聞網 綜合報導



明明耳機在頭上，柯瑞卻找不到耳機。 美聯社 分享 facebook 一定有人有這樣的經驗，眼鏡戴在臉上卻以為不見了，所以東翻西找。不只一般人，勇士巨星柯瑞（Stehpen Curry）也會有這種狀況，近日柯瑞在搭飛機時，就不小心忘記自己的耳機戴在頭上，拼命找到底在哪。

《TheWarriors Talk》近期於推特上傳一段柯瑞訴苦找不到耳機的影片，殊不知耳機本人安穩的待在柯瑞的頭上。看見柯瑞無奈的表情，讓影片拍攝者好哭又好笑。

為了不讓柯瑞一個人尷尬，隊友格林（Draymond Green）的媽媽就跳出來說也有類似經驗，他於該影片下方寫道：「我們都有類似經驗...我曾經有一次在用手機打訊息的時候說我的手機不見了。柯瑞你不孤單。」

如同格林媽媽所說，許多人都有這種短暫「記憶斷線」的狀況，不過，這次柯瑞鬧出的趣事，與場上給人的印象判若兩人，實在不難引人發笑。

Steph Curry loses his headphones 🎧🤣 pic.twitter.com/Ry0moEMGWq — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) August 28, 2019

《clutch points》打趣報導指出，柯瑞在場上有著無比的手眼協調能力，靠著三分球來終結對手，但在場外生活，他可能跟一般人一樣笨拙。