親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

香港民陣召集人岑子杰 29日中午遭蒙面人襲擊

總統教育獎得主清大資工女猝死 靈修老師遭判刑6月

運動筆記會長盃曹公路跑白鹿颱風中的棲蘭神木越野賽
健行筆記獅山古道/獅頭山樂遊金門 。毋忘在莒 走訪太武山對望彼岸
NBA波士頓塞爾蒂克三大好球 (2018-19賽季)底特律活塞三大好球 (2018-19賽季)

NBA／耳機戴頭上卻找不到 柯瑞超搞笑被糗好笨

2019-08-29 17:14聯合新聞網 綜合報導

明明耳機在頭上，柯瑞卻找不到耳機。 美聯社
明明耳機在頭上，柯瑞卻找不到耳機。 美聯社
分享
一定有人有這樣的經驗，眼鏡戴在臉上卻以為不見了，所以東翻西找。不只一般人，勇士巨星柯瑞（Stehpen Curry）也會有這種狀況，近日柯瑞在搭飛機時，就不小心忘記自己的耳機戴在頭上，拼命找到底在哪。

《TheWarriors Talk》近期於推特上傳一段柯瑞訴苦找不到耳機的影片，殊不知耳機本人安穩的待在柯瑞的頭上。看見柯瑞無奈的表情，讓影片拍攝者好哭又好笑。

為了不讓柯瑞一個人尷尬，隊友格林（Draymond Green）的媽媽就跳出來說也有類似經驗，他於該影片下方寫道：「我們都有類似經驗...我曾經有一次在用手機打訊息的時候說我的手機不見了。柯瑞你不孤單。」

如同格林媽媽所說，許多人都有這種短暫「記憶斷線」的狀況，不過，這次柯瑞鬧出的趣事，與場上給人的印象判若兩人，實在不難引人發笑。

《clutch points》打趣報導指出，柯瑞在場上有著無比的手眼協調能力，靠著三分球來終結對手，但在場外生活，他可能跟一般人一樣笨拙。

相關新聞

NBA／湖人2004爭冠失利 前成員：布萊恩害的

2019-08-29 15:13

NBA／對KD、伊古達拉展敬意 勇士老闆重申退休號碼

2019-08-29 16:15

NBA／歐尼爾嗆12冠說 布萊恩：我們之間只有愛

2019-08-29 08:42

NBA／沒工作傳考慮退休 老將卡德倫推特澄清

2019-08-29 14:20

NBA／婉拒CBA合約報價 史密斯仍在等待機會

2019-08-29 13:40

NBA／接受76人試訓 38歲單打王強森傳復出

2019-08-29 12:34

NBA／曾想找「俠客」到多倫多 卡特：一度有機會

2019-08-28 21:28

NBA／怨歐尼爾態度 布萊恩嘆不然已12冠

2019-08-28 18:30

NBA／才剛新婚 卡珍斯對前女友發死亡威脅

2019-08-28 17:46

NBA／出道就被封喬丹接班人 卡特坦言很痛苦

2019-08-28 13:04

美國男籃熱身賽輸澳洲 三大致命危機浮現

2019-08-27 07:00

勇士最艱辛的一次開季 考驗柯瑞獨自帶隊能力

2019-08-23 07:00

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

NBA電玩都有女籃了 場上何時會有女總教練？

2019-08-21 07:00

陣容比2004年還要更弱 美國男籃會完蛋嗎？

2019-08-20 07:00

狀元、榜眼齊聚活塞 羅斯、畢斯利峰迴路轉生涯

2019-08-16 07:00

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34

新賽季強敵環伺 拓荒者大換血後更難樂觀

2019-08-09 07:00

球星名利雙收還想衣錦還鄉 小咖要先求有球可打

2019-08-07 07:00

羅賓森vs.尤英 誰是更強大的中鋒？

2019-08-05 07:00

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-08-04 17:35

大金錢時代來臨 今夏頂薪簽約各自暗藏玄機

2019-08-04 11:15

席亞康接棒北境之王 暴龍新球季還是一尾活龍

2019-08-02 07:00

賺錢快、花錢更快 球員一退休就容易破產

2019-08-01 07:00

新賽季大爆發球星 柯瑞、保羅、泰托姆排名前三

2019-07-31 07:00
看更多

熱門文章

NBA／歐尼爾嗆12冠說 布萊恩：我們之間只有愛

2019-08-29 08:42

林書豪挑戰CBA 壓力恐怕大到不行

2019-08-29 07:00

NBA／才剛新婚 卡珍斯對前女友發死亡威脅

2019-08-28 17:46

傳轉戰CBA創年薪紀錄 林書豪盼重現馬布瑞成功

2019-08-28 18:50

日職／王柏融4打數交白卷 火腿2:5輸西武3連敗

2019-08-29 15:16

棒球／沖繩籌組職業隊 來台喊：好想要王溢正

2019-08-28 18:24

亞土維下半季打瘋了 竟比拿MVP那年還強！

2019-08-29 07:00

NBA／接受76人試訓 38歲單打王強森傳復出

2019-08-29 12:34

MLB／印地安人出戰老虎 張育成先發9棒守三壘

2019-08-29 06:38

NBA／曾想找「俠客」到多倫多 卡特：一度有機會

2019-08-28 21:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top