NBA／歐尼爾回嗆12冠說 布萊恩：我們之間只有愛

2019-08-29 08:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



洛杉磯湖人兩大傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）與歐尼爾（Shaquille ONeal ）近來再度攻佔媒體版面，對於歐尼爾公開回應，只要布萊恩願意傳球他將能至少拿下12座NBA組冠軍的說法，布萊恩在今天則強調兩人間不會有爭執，對於老搭檔歐尼爾，自己心中也只有「滿滿的愛」。

曾在2000年到2002年為湖人完成三連霸的「OK連線」，生涯合作過程中爭吵傳聞不曾間斷過，尤其是向來有話直說的歐尼爾，就曾多次公開批評布萊恩太「獨」、不願分享球權，也成為兩人日後拆夥的主因。

儘管兩人目前都已從球員身份中退役，但仍不改互相調侃的個性，日前布萊恩就曾公開表示，歐尼爾是史上最偉大的球員之一，並擁有他不曾見過的巨大力量，但如果歐尼爾願意多花一點時間在體育館中，那兩人的合作將至少能拿下12座總冠軍。

不過這樣的說法也馬上遭到歐尼爾回擊，強調如果布萊恩如果更願意傳球，尤其是在對陣活塞的總冠軍系列賽中做的這一點，就能拿下12座總冠軍，而對於布萊恩認為他不夠努力，歐尼爾也說：「我認為如果我不夠努力的話，也不會贏得一座雕像。」

對於自己的言論遭到歐尼爾強勢回應，布萊恩也隨即澄清並沒有要對老搭檔不敬，而是要讚賞歐尼爾，「雖然媒體都希望看到這些，但我與歐尼爾間沒有任何爭執，這件事也不可能再發生了，因為我對他除了滿滿的愛就已經沒有別的了，我們都已經太老了，將不會再有任何爭執，三連冠。」