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NBA／出道就被封喬丹接班人 卡特坦言很痛苦

2019-08-28 13:04聯合報 記者劉肇育╱即時報導

回憶過去21個賽季所經歷的事情，卡特坦言當初被封「喬丹接班人」讓他很痛苦。 歐新...
回憶過去21個賽季所經歷的事情，卡特坦言當初被封「喬丹接班人」讓他很痛苦。 歐新社
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從剛出道時被封為「飛人接班人」到現在成為NBA最年長的現役球員，42歲的卡特Vince Carter） 新賽季將續披老鷹戰袍登場，不過回憶過去21個賽季所經歷的事情，卡特坦言剛進聯盟時就被各界賦予「喬丹（Michael Jordan）接班人」的稱號，其實讓他感到相當痛苦。

因為大學同樣來自北卡且具有超人般的體能，卡特從大學時期就被多次拿來與喬丹做比較，甚至在進入聯盟後順理成章的成為「喬丹接班人」之一，而雖然生涯至今的成就仍無法與喬丹相提並論，但卡特八度入選明星賽，兩度入選年度最佳陣容的表現，仍稱得上聯盟一線球星。

不過從出道就在喬丹的陰影下成長，卡特坦言其實自己過得相當痛苦，尤其當他沒有打出「喬丹特質」時，還被外界抨擊是對於對手太過友善，這讓卡特始終無法理解，「因為喬丹比賽時會呲牙裂嘴，難道我就該這樣做嗎？因為就算我在比賽中跟對手聊天，我依舊是使盡全力在擊敗他們。」

卡特坦言，這樣的輿論攻擊一開始讓他失去了對比賽的樂趣，讓他決定向外界聲明指想要做好自己，而不是當大家期許的「喬丹接班人」，「我對於成為下個喬丹一點興趣都沒有，他是史上最偉大的球員，而我只想要做自己。」

喬丹卡特Vince Carter

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