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NBA／CBA當短暫歸宿 史密斯、米爾斯成功返美還奪冠

2019-08-28 08:55聯合報 記者劉肇育╱即時報導

「豪小子」林書豪昨天宣布加盟CBA北京首鋼男籃隊，展開籃球生涯的新階段，不過不少球迷更關心的是林書豪此番西進是否還有重返NBA舞台的機會，而過去包括「神經刀」史密斯（JR Smith）與澳洲男籃國手米爾斯（Patty Mills）都曾從CBA重返NBA，甚至幫助球隊拿下總冠軍。

在薪資條件不亞於甚至還可能高於歐洲各大聯賽的情況下，CBA在過去10多年來已成為不少NBA失意球員尋求重返夢想舞台的跳板，不過透過這條路徑成功回到NBA的球員少之又少，返美後又有良好發展的球員更是極為屈指可數。

其中CBA球員最大的西進潮出現在2011年的NBA封館事件時，當時不少仍在當打之年的球員，都為了避開封館時的紛擾選擇短暫加盟CBA球隊，其中包括了史密斯、米爾斯和錢德勒（Wilson Chandler），其中前兩者日後還分別幫助了騎士與馬刺奪冠。

不過就當時的狀況來看，這三人加入CBA都屬於「非自願性」，並且在封館結束後馬上回到NBA舞台，其中米爾斯甚至還在效力新疆男籃12場比賽後就以「詐傷」方式離開CBA，並與馬刺簽下兩年合約。

至於2008年選秀榜眼畢斯利（Michael Beasley），則是少數能在NBA與CBA球隊間打滾的球員，他甚至還在2016年時拿下CBA年度MVP，與兩屆全明星賽MVP，之後還獲得尼克、湖人等隊青睞重返NBA舞台，今年他則是在季後賽一場未打的情況下拿下生涯首座CBA冠軍。

不過畢斯利的問題一直都不在球技與球場上，他場外的脫序行為讓不少NBA球隊對天賦極佳的他為之怯步，才讓CBA球隊有機會網羅這匹「孤狼」。

此外，包括號稱CBA史上最成功外援的馬布里（Stephon Marbury）、最強外援麥格雷迪（Tracy McGrady）以及在CBA有單場75分表現的佛戴特（Jimmer Fredette），不是無法重返NBA舞台就是難擺脫NBA邊緣人的角色。

NBA林書豪馬刺

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